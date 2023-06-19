Легализация иностранных авто: в МВД предупредили владельцев

До завершения легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, осталось две недели. С 1 июля прием заявок от автовладельцев будет остановлен, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщил на еженедельном брифинге в МВД старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции Алтынбек Жамалиев, всем казахстанцам, подавшим заявки до 1 июля текущего года, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока - при условии их соответствия предъявляемым к легализации требованиям.



"Кроме того, что касается автомобилей, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза и по этой причине не были легализованы, то владельцам указанных автомобилей будет предоставлено право поставить их на временный учет в Казахстане сроком на 5 лет под обязательство об обратном вывозе или же последующей первичной регистрации в стране", - проинформировал Жамалиев.



При постановке на временный учет будет выдаваться свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки Республики Казахстан (уплачиваются госпошлины: за знак – 9 660 тенге, за свидетельство – 4 313 тенге и сбор за обычную регистрацию – 863 тенге). В свидетельстве о регистрации будет указываться временный учет, без права отчуждения и выезда за пределы Казахстана. Регистрационные документы и государственные номерные знаки иностранного государства будут сдаваться на хранение в госкорпорацию "Правительство для граждан".



"Если граждане Казахстана решат вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и государственные номерные знаки Казахстана, после чего им будут возвращены регистрационные документы и госномера иностранного государства", - уточнил старший инспектор по особым поручениям Комитета адмполиции МВД.



В случае если автомобили будут сняты с учета в стране прежней регистрации, и их владельцы примут решение осуществить первичную регистрацию в Казахстане, то тогда на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, без взимания утилизационного платежа.