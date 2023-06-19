Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 19 Июня
+24...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.99 KZT
  • €1 = 493.7 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Легализация иностранных авто: в МВД предупредили владельцев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:20
Легализация иностранных авто: в МВД предупредили владельцев
Фото из открытых источников
До завершения легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, осталось две недели. С 1 июля прием заявок от автовладельцев будет остановлен, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил на еженедельном брифинге в МВД старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции Алтынбек Жамалиев, всем казахстанцам, подавшим заявки до 1 июля текущего года, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока - при условии их соответствия предъявляемым к легализации требованиям.

"Кроме того, что касается автомобилей, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза и по этой причине не были легализованы, то владельцам указанных автомобилей будет предоставлено право поставить их на временный учет в Казахстане сроком на 5 лет под обязательство об обратном вывозе или же последующей первичной регистрации в стране", - проинформировал Жамалиев.

При постановке на временный учет будет выдаваться свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки Республики Казахстан (уплачиваются госпошлины: за знак – 9 660 тенге, за свидетельство – 4 313 тенге и сбор за обычную регистрацию – 863 тенге). В свидетельстве о регистрации будет указываться временный учет, без права отчуждения и выезда за пределы Казахстана. Регистрационные документы и государственные номерные знаки иностранного государства будут сдаваться на хранение в госкорпорацию "Правительство для граждан".

"Если граждане Казахстана решат вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и государственные номерные знаки Казахстана, после чего им будут возвращены регистрационные документы и госномера иностранного государства", - уточнил старший инспектор по особым поручениям Комитета адмполиции МВД.

В случае если автомобили будут сняты с учета в стране прежней регистрации, и их владельцы примут решение осуществить первичную регистрацию в Казахстане, то тогда на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, без взимания утилизационного платежа.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика