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Военнослужащий скончался после беговой тренировки в Шымкенте

Просмотров:304 Опубликовано: Сегодня, 11:32
Военнослужащий скончался после беговой тренировки в Шымкенте
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В региональном командовании "Оңтүстік" Национальной гвардии РК сообщили обстоятельства гибели военнослужащего в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"15 июня 2023 года в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 6506 с военнослужащими проводилась беговая тренировка по преодолению дистанции с пересеченной местностью. После окончания мероприятия военнослужащий Б. почувствовал недомогание и ему незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Далее он был доставлен в первую городскую клиническую больницу города Шымкент и госпитализирован в реанимационное отделение. На следующий день около 17:15 часов была констатирована смерть военнослужащего", - сообщили в пресс-службе регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК.

Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование.

"Командование регионального командования "Оңтүстік" и воинской части 6506 Национальной гвардии РК выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении.

Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 12:15
Цитата: OpenSuser
К сожалению такое на марш бросках случается, просто не выдерживает "мотор" или отрывается тромб. Соболезнования родным.

Наверное, во избежание таких трагедий и проходят медкомиссию.
Соболезнования близким.

И ждем справедливое расследование.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Placida
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 11:37
К сожалению такое на марш бросках случается, просто не выдерживает "мотор" или отрывается тромб. Соболезнования родным.
 
 

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