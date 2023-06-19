Военнослужащий скончался после беговой тренировки в Шымкенте

В региональном командовании "Оңтүстік" Национальной гвардии РК сообщили обстоятельства гибели военнослужащего в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"15 июня 2023 года в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 6506 с военнослужащими проводилась беговая тренировка по преодолению дистанции с пересеченной местностью. После окончания мероприятия военнослужащий Б. почувствовал недомогание и ему незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Далее он был доставлен в первую городскую клиническую больницу города Шымкент и госпитализирован в реанимационное отделение. На следующий день около 17:15 часов была констатирована смерть военнослужащего", - сообщили в пресс-службе регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК.



Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование.



"Командование регионального командования "Оңтүстік" и воинской части 6506 Национальной гвардии РК выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении.



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