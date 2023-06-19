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Гибель казахстанской журналистки в Грузии: появились подробности

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:13
Гибель казахстанской журналистки в Грузии: появились подробности
Фото: facebook.com/policeofgeorgia
Появились подробности о гибели казахстанской журналистки Жанботы Толеген в Грузии, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт МВД Грузии.

Сотрудниками Департамента полиции Кахетии МВД Грузии в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Г.Х. за умышленное убийство.

Совершенное преступление предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Сообщается, что следствие установило, что подсудимый в результате конфликта, возникшего в муниципалитете Сагареджо, нанес тупым предметом смертельное ранение своей давней знакомой - казахстанке Жанботе Толеген.

По официальным данным, подозреваемый бросил тело женщины в реку, чтобы скрыть следы преступления, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. По факту умышленного убийства продолжается расследование по статье 108 Уголовного кодекса Грузии.

Ранее стало известно, что казахстанская журналистка Жанбота Толеген погибла в Грузии.


Источник: Tengrinews.kz
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