Детскую площадку вместе с ребенком сорвало ветром в Караганде

Происшествие случилось днем в микрорайоне Голубые пруды, 11/12. Ураганным ветром сорвало покрытие на детской площадке."Происшествие зафиксировали камеры уличного наблюдения, установленные во дворе. Трое детей бегали на детской площадке в тот момент, когда начался ураганный ветер, который поднял в воздух покрытие вместе с детьми. Одного ребенка подбросило в воздух, затем малыш упал возле дома", - сообщает издание.К детям пришли на помощь взрослые. В Управлении здравоохранения сообщили, что бригада скорой помощи привезла одного ребенка в областную детскую больницу."Состояние при поступлении относительно удовлетворительное, ребенок в сознании, несколько испуган. В условиях приемного отделения проводится обследование", - сообщили в ведомстве.