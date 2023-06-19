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Сколько пенсионеров смогут снять все накопления на личные цели. Подробности

Просмотров:253 Опубликовано: Сегодня, 18:21
Сколько пенсионеров смогут снять все накопления на личные цели. Подробности
Фото: lsm.kz
75 тыс. пенсионеров в Казахстане смогут снять все свои сбережения на лечение или улучшение условий жилья, передает LS.

Данная возможность будет доступна с 1 июля этого года.

В ответе на официальный запрос LS в Минтруда рассказали, что получить всю сумму смогут 75 тыс. казахстанцев, а общий объем их пенсионных накоплений составляет 120 млрд тенге.

В ведомстве пояснили, что назначение пенсионных выплат осуществляется рядом госорганов. В их числе Минобороны, МВД, КНБ, Служба госохраны, Генпрокуратура, Агентство по финмониторингу, а также Антикоррупционная служба.

Для улучшения условий жилья пенсионеру следует обратиться через интернет-платформу в Отбасы банк или банки второго уровня, а для лечения – только в Отбасы банк.

Ранее LS писал, что с июля текущего года казахстанцы смогут передавать до 50% от суммы пенсионных накоплений в частное управление.


Источник: lsm.kz
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