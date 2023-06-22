Болат Назарбаев лишился авторынка: апелляция оставила решение суда в силе

Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда о возврате государству земли, на которой расположен авторынок "Барыс", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Алматинский областной суд.



По данным пресс-службы, апелляционной коллегией по гражданским делам оставлено без изменения решение суда первой инстанции ввиду его законности и обоснованности.



Как сообщалось ранее, речь идет о площади в 37,6 гектара земли, где расположен и авторынок "Барыс", который принадлежал Болату Назарбаеву. Отмечалось, что государственные земли с 2004 по 2019 год в частные руки передавали акиматы Карасайского района и Каскелена, а также отдел земельных отношений района. Всего было заключено семь договоров купли-продажи земельных участков.



В марте этого года прокуратура Карасайского районна потребовала признать недействительными эти сделки. Суд, изучив материалы, удовлетворил иск надзорного органа. Ответчик, не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу, которая не была удовлетворена.