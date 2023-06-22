Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 22 Июня
+21...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.4 KZT
  • €1 = 488.38 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Болат Назарбаев лишился авторынка: апелляция оставила решение суда в силе

Просмотров:464 Опубликовано: Сегодня, 12:30
Болат Назарбаев лишился авторынка: апелляция оставила решение суда в силе
Болат Назарбаев. Фото saliqaly.kz
Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда о возврате государству земли, на которой расположен авторынок "Барыс", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Алматинский областной суд.

По данным пресс-службы, апелляционной коллегией по гражданским делам оставлено без изменения решение суда первой инстанции ввиду его законности и обоснованности.

Как сообщалось ранее, речь идет о площади в 37,6 гектара земли, где расположен и авторынок "Барыс", который принадлежал Болату Назарбаеву. Отмечалось, что государственные земли с 2004 по 2019 год в частные руки передавали акиматы Карасайского района и Каскелена, а также отдел земельных отношений района. Всего было заключено семь договоров купли-продажи земельных участков.

В марте этого года прокуратура Карасайского районна потребовала признать недействительными эти сделки. Суд, изучив материалы, удовлетворил иск надзорного органа. Ответчик, не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу, которая не была удовлетворена.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика