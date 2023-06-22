Какие выплаты и пособия вырастут с 1 июля в Казахстане

С 1 июля в Казахстане вступает в силу Социальный кодекс, согласно которому будут повышены размеры государственных социальных пособий для отдельных категорий граждан, а также некоторые выплаты из Государственного фонда социального страхования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты населения.



В рамках Социального кодекса с 1 июля предусмотрено повышение в среднем на 14,5 процента размеров следующих видов государственных пособий:



- по инвалидности;

- по случаю потери кормильца;

- специальных социальных пособий;

- специальных государственных пособий (СГП) лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности;

- СГП детям с инвалидностью до 7 лет, проживающим в городе Байконыр и получающим пенсию по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- СГП жертвам политических репрессий или лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами;

- СГП лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.



Как отметили в Минтруда, таким образом будет обеспечено увеличение вышеуказанных видов пособий на 23 процента по сравнению с прошлым годом (с учетом повышения на 8,5 процента с 1 января 2023 года). На эти цели из республиканского бюджета дополнительно выделено 37 миллиардов тенге.



Кроме того, предусмотрено аналогичное повышение на 14,5 процента с 1 июля государственных пособий:



- лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы;

- матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка (детей) с инвалидностью.



На сегодняшний день размер данных пособий составляет 1,4 прожиточного минимума (ПМ) или 56 794 тенге. При вступлении в силу Социального кодекса размер пособия повысится до 1,61 ПМ или 65 313 тенге. На эти цели из республиканского бюджета дополнительно выделено 6,4 миллиарда тенге.



Социальный кодекс также предусматривает дифференциацию размера пособия, выплачиваемого женщинам, награжденным подвеской "Алтын алқа" или ранее получившим звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степеней.



Если сегодня матери, родившие и воспитавшие 6, 7 и более детей, получают пособие в одинаковом размере, то с 1 июля размер пособия для матерей, награжденных подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степеней, имеющих звание "Мать-героиня", то есть родивших и воспитавших 7 и более детей, будет повышен до 7,4 месячного расчетного показателя.



Наряду с этим с 1 июля на 14,5 процента будут повышены размеры соцвыплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, выплачиваемых из Государственного фонда социального страхования.



Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в фонд за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода. Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета, их размеры с 1 января 2023 года по решению правительства также были повышены на 8,5 процента.



"Повышение размеров вышеуказанных пособий будет произведено автоматически на основании сведений, имеющихся в информационных системах Министерства труда и социальной защиты населения, в связи с чем дополнительного обращения получателей в уполномоченные органы не требуется", - уточнили в Минтруда.