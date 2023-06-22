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Посадил ребенка за руль Porshe: водителя наказали в области Абай

Просмотров:245 Опубликовано: Вчера, 20:04
Посадил ребенка за руль Porshe: водителя наказали в области Абай
Кадр из видео
Видео с маленькой девочкой за рулем на коленях у водителя появилось в социальных сетях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пользователи сети отмечают, что водитель, на коленях которого сидит маленькая девочка, похож якобы на бывшего заместителя акима ВКО Григория Пинчука.

В ответ за запрос редакции в Департаменте полиции области Абай сообщили, что 22 июня в отношении 58-летнего водителя Porsche составили административный протокол по части 1 статьи 593 Кодекса об административных правонарушениях "Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов". Автовладелец наказан штрафом в размере 5 МРП - 17 520 тенге. Однако личность водителя в полиции не подтвердили.



Источник: Tengrinews.kz
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