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Цены на бензин в Казахстане хотят привязать к мировым котировкам нефти

Просмотров:585 Опубликовано: Сегодня, 11:41
Цены на бензин в Казахстане хотят привязать к мировым котировкам нефти
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Об этом сообщил замдиректора департамента топливно-энергетического комплекса агентства по защите и развитию конкуренции Куат Асамбеков, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на LS.

Он пояснил, что сейчас в Казахстане постепенно повышаются розничные цены на ГСМ для подведения к рыночным, снижения перетоков и увеличения финансирования отрасли. После этого интуитивно подстраивается оптовая стоимость.

«У нас есть понимание, чтобы поэтапно идти к тому, чтобы привязываться к более стабильным индикаторам. Есть различные котировки. Например, казахстанцы спрашивают: «Почему нефть дешевеет, а бензин – нет». Это из-за того, что мы не связаны напрямую с мировыми рынками. Наверное, надо к этому идти поэтапно», – пояснил Асамбеков в ходе конференции V международной конференции «Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии – 2023».

Он отметил, что был поднят проект приказа 2015 года, где предлагалась формула привязки к мировым ценам на нефть. Однако его так и не утвердили, и поставили на утрату.

«Мы сейчас поднимаем вопрос, чтобы вернуться к данной формуле и сделать казахстанский внутренний рынок более инвестпривлекательным. Пока рекомендации на стадии проработки», – добавил представитель АЗРК.

Асамбеков уточнил, что на данном этапе методы административного регулирования создают ряд проблем, включая то, что это не рыночный подход. Тем не менее, по словам спикера, даже в случае положительного решения Казахстан не сразу привяжет цены ГСМ к мировым котировкам. В связи с этим переход будет поэтапным.

«Это будет привязка оптовой цены либо к нефтепродуктам, либо к нефти. Исходя из этого на рыночных условиях будет меняться и розничная стоимость», – пояснил он.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что при удешевлении нефти на мировой бирже будет дешеветь бензин в Казахстане, Асамбеков отметил, что такая корреляция и должна быть.

Напомним, в ноябре прошлого года в Казахстане ввели полугодовой запрет на вывоз бензина, дизтоплива и некоторых видов нефтепродуктов. 12 апреля стало известно, что его продлят еще на полгода.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 4 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:20
На Украине в подобной ситуации отказались от дешевого "агрессивного" российского газа и стали покупать тот же российский газ по дурной европейской цене, по придуманной коррупционной схеме Нодердам плюс.
Большинство народа вообще не смогли оплачивать коммуналку.
А решение проблемы у на решили решать за счет народа.
Главное чтобы не обеднели те, кто "приватизировал" общенародное достояние.
 
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  • Ingul
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 13:21
Gor, ага... щас. Поднимут до 500-600 тг/л 92ого и будет как в Европе. Магазинные цены уже вплотную приблизились к европейским, сейчас горючку сравняют и вообще весело будет. Только, к сожалению, зарплаты остаются не европейские, при чем даже эфемерные данные гос.стата отстают в разы со средними зарплатами в той же Германии. Да, у них там комуналка в разы дороже, но всё равно перекос уже бешеный в плане продуктовая корзина/зарплата. В итоге получим то, что работать будем только за "похлёбку" и даже без хлеба.
 
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  • Iron man
 DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 12:54
Зарплату нужно тогда к Англии привязать. Или край к США
 
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  • Placida
  • Iron man
  • Космос
  • Sportikus
 Gor (Посетители) Сегодня, 12:09
А зарплату тоже привяжут к мировой ?
 
 

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