Цены на бензин в Казахстане хотят привязать к мировым котировкам нефти

Об этом сообщил замдиректора департамента топливно-энергетического комплекса агентства по защите и развитию конкуренции Куат Асамбеков, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на LS.



Он пояснил, что сейчас в Казахстане постепенно повышаются розничные цены на ГСМ для подведения к рыночным, снижения перетоков и увеличения финансирования отрасли. После этого интуитивно подстраивается оптовая стоимость.



«У нас есть понимание, чтобы поэтапно идти к тому, чтобы привязываться к более стабильным индикаторам. Есть различные котировки. Например, казахстанцы спрашивают: «Почему нефть дешевеет, а бензин – нет». Это из-за того, что мы не связаны напрямую с мировыми рынками. Наверное, надо к этому идти поэтапно», – пояснил Асамбеков в ходе конференции V международной конференции «Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии – 2023».



Он отметил, что был поднят проект приказа 2015 года, где предлагалась формула привязки к мировым ценам на нефть. Однако его так и не утвердили, и поставили на утрату.



«Мы сейчас поднимаем вопрос, чтобы вернуться к данной формуле и сделать казахстанский внутренний рынок более инвестпривлекательным. Пока рекомендации на стадии проработки», – добавил представитель АЗРК.



Асамбеков уточнил, что на данном этапе методы административного регулирования создают ряд проблем, включая то, что это не рыночный подход. Тем не менее, по словам спикера, даже в случае положительного решения Казахстан не сразу привяжет цены ГСМ к мировым котировкам. В связи с этим переход будет поэтапным.



«Это будет привязка оптовой цены либо к нефтепродуктам, либо к нефти. Исходя из этого на рыночных условиях будет меняться и розничная стоимость», – пояснил он.



Отвечая на вопрос, значит ли это, что при удешевлении нефти на мировой бирже будет дешеветь бензин в Казахстане, Асамбеков отметил, что такая корреляция и должна быть.



Напомним, в ноябре прошлого года в Казахстане ввели полугодовой запрет на вывоз бензина, дизтоплива и некоторых видов нефтепродуктов. 12 апреля стало известно, что его продлят еще на полгода.