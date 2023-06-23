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На теле и руках было взрывное устройство: новые подробности о захвате заложников в Астане

Просмотров:336 Опубликовано: Сегодня, 13:24
На теле и руках было взрывное устройство: новые подробности о захвате заложников в Астане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Айсултан Кульшманов
На теле и руках у мужчины, взявшего в заложники людей в отделении Kaspi в Астане, было закреплено взрывное устройство, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Об этом изданию в интервью сказал первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев. Он ответил на вопрос, чем был вооружен сам злоумышленник.

"У него был предмет, похожий на пистолет. Кроме того, на теле и на руках у него был закреплен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Эти вещи сейчас сданы на экспертизу. Насколько они являются действующими взрывными устройствами или это был муляж - будет определять экспертиза", - сообщил Марат Кожаев.

Также первый заместитель главы МВД рассказал другие подробности спецоперации по освобождению заложников.

"Чем быстрее мы установим личность человека, тем легче с ним вести переговоры. В данном случае мы подключили его родственников. Мы сделали его снимок, быстро по своим базам прокрутили и установили личность человека. Хотя он изначально представлялся совершенно другим именем. Мы вели переговоры с неким человеком по имени Дильшот", - сообщил Марат Кожаев.

Позже, по его словам, по снимку было установлено, кто это был на самом деле. Это оказался Алихан Мурадов, уроженец Жамбылской области, поселка Гродеково.

"Мы вышли на Жамбылскую область, там наши подразделения быстро нашли его родственников, попытались через них воздействовать на него, тем самым минимизировать те действия, которые он мог бы предпринять. Пытались мирным путем решить, в крайнем случае, когда уже переговоры не действуют, должны были вступить наши специальные подразделения", - заявил первый заместитель министра внутренних дел.

18 июня в Астане вооруженный человек захватил заложников в отделении Kaspi и стал угрожать расправой, если его требования не будут выполнены. Мужчина требовал перевести все активы Kaspi детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение требований захватчик дал три часа, после чего обещал убить заложников

Отметим, ранее сообщалось, что в операции по освобождению заложников задействовали спецназ – специальное подразделение "Арлан" Департамента полиции Астаны. По словам Кожаева, подразделения МВД сработали очень четко, быстро.

Напомним, 20 июня 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Алихана Мурадова.


Источник: Tengrinews.kz
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