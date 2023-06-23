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Казахстан нашел новый выход к интернету

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 14:18
Казахстан нашел новый выход к интернету
Фото: lsm.kz
Казахстан продвинулся в создании альтернативного доступа к интернету, передает LS.

По информации "Казахтелекома", с азербайджанским оператором AzerTelecom подписано соглашение о создании совместного предприятия для строительства и эксплуатации Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспия по маршруту двух стран.

"Эта линия станет частью масштабного проекта "Цифровой Шелковый Путь" (Digital Silk Way), предусматривающего создание нового цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией", – заверили в нацкомпании.

Соглашение было подписано во время визита премьер-министра Алихана Смаилова в Баку.

В "Казахтелекоме" отметили, что на сегодняшний день сторонами уже разработан высокоуровневый дизайн HLD (high-level design) будущей подводной линии, утверждена детальная дорожная карта реализации проекта.

Ранее LS сообщал, что основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и составит более 340 км, резервный канал протяженностью около 330 км будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку.

Предварительная стоимость прокладывания ВОЛС составляет $40 млн. Содержание и расходы осуществляются за счет средств операторов связи.


Источник: lsm.kz
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