Аналитики Desht заявили об "истерии казахстанских экспертов"

В казахстанском аналитическом центре Desht заявили, что в Казахстане вместо нормальной государственной политики по помощи нуждающимся запущен "хаос", передает Tengrinews.kz.



"Последние лет 7 звучит постоянная истерия экспертов о том, что большинство казахстанцев находятся на грани выживания. Идея благородная, в отличие от ее закулисья. Под этим соусом:



- запущено множество госинициатив по борьбе с бедностью и безработицей, где конечным бенефициаром стали "посредники" — разработчики и реализаторы;

- развязаны руки для госрегулирования, а значит, новые инструменты госорганов для давления на бизнес и устранения конкурентов;

- множество людей заработали медийность на одном посыле, позволявшем купаться в народной любви".



Как заявляется в публикации аналитиков Desht, вместо нормальной госполитики по помощи действительно нуждающимся запущен "хаос, позволяющий в мутной воде ловить рыбу". Этот хаос делает бедных еще беднее, разгоняет инфляцию и сокращает разнообразие на рынке, считают эксперты.



"Например, последний случай с захватом банка в Астане стал очередным поводом поднять тему о поголовной закредитованности и для требования к банкам снижать ставки. Для начала разберемся с масштабом проблемы.



1,5 триллиона тенге просроченных кредитов звучит страшно. Но денежные доходы населения — 40 триллионов тенге в год. 3,8 процента — это много?

1,4 миллиона человек имели просроченные кредиты — тоже звучит ужасно. Но всего взрослых в стране 13 миллионов человек. 1 человек из 10 — это много?

Не будем разбираться с причинами отказа на заявления о банкротстве. Но подано по сей день 57 тысяч заявлений. Это 4 процента от тех, кто имеет просроченные кредиты. И это 0,4 процента взрослых людей".



В Desht отметили, что "все устроено гораздо сложнее, а вся статистика о бедности берется из одной сомнительной выборки из Бюро национальной статистики, где "сливки" общества — топ-10 процентов — зарабатывают в среднем 172 тысячи тенге в месяц, а максимально — 1 миллион тенге".



"Как шутил Рейган (40-й президент США): "Самые страшные слова это: "Я из правительства, и я здесь, чтобы помочь". Регулирование цен практически всегда приводит к ухудшению качества и поставщиков, а в итоге — к дефициту. Мы это уже проходили буквально на всем — лекарствах, сахаре, воде, электроэнергии, ж/д перевозках и так далее. Со ставками на кредиты логика схожа, но еще более извращена. Стоимость денег обязательно содержит в себе премию за риск. Банк — это просто посредник, это не его деньги. Это наши с вами деньги — наши депозиты, наши зарплаты на карточках".



"Теперь представьте, что незнакомый человек попросил вас дать ему денег взаймы, в тенге, под 4,5-5 процентов в месяц, да еще и без залога. Вы дадите? А под 3 процента, как хотят эксперты и государство? Если нет, то почему вы хотите, чтобы это за вас сделал банк с вашими деньгами? Конечно, он урежет кредитование и создаст дефицит на рынке", - подчеркнули в Desht.



"Мы думаем, что есть только легальный рынок, подзабыв, что было 15 лет назад и происходит даже сейчас повсеместно. Раньше был теневой рынок, когда давали в долг в долларах под 10 процентов в месяц или 120 процентов в год. Если долг не возвращали, вас искал сразу криминал, никаких судов. И сегодня мы выгоняем людей из правового поля обратно, в "лихие 90-е".



В Desht высказали свое мнение, что нужно делать.



"Есть такая проблема мышления из экономической науки — "ментальные корзины". Мы вцепились в один вид расходов у человека — выплату кредитов. Но это часть большой истории — высокая инфляция, кредиты на жилье и авто, иждивенцы. Проблема — социально уязвимые слои общества, у которых низкие доходы в целом. Заберите у них еще и возможность взять кредит — и тогда они точно пойдут на преступление. Для системного решения проблемы и существует социальная политика государства. Ему нужно продолжать переход на грамотную адресную поддержку действительно нуждающихся, не просто с учетом доходов, но и количества иждивенцев, наличия жилья и прочих факторов".



"Это ведь даже не охлократия. Никто и никогда не узнавал мнения "молчаливого большинства" казахстанцев, которые читают подобные статьи и не выражают мнения. 1 негативный комментарий из 100 прочитавших — это понятно, но что подумали остальные 99 человек? Что они подумают, когда госрегулирование коснется их напрямую вследствие этого или когда поднимут налоги для очередной госпрограммы?"



Аналитики Desht считают, что государственное вмешательство допустимо, но за ним должны стоять более серьезные аргументы.



"Чрезмерное реагирование на непроверенные факты попросту девальвирует саму идею государства как гаранта стабильности в обществе", - заключили эксперты.