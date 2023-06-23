Суд вынес приговор вайнерам Туребаеву и Шерниязову

В Алматы огласили приговор по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. На скамье подсудимых 12 человек, среди которых вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Туребаев и Шерниязов признаны виновными по статье 217 Уголовного кодекса "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Остальным фигурантам дела назначены различные сроки лишения свободы.



"Назначить Мейржану Туребаеву пять лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Назначить Мейирхану Шерниязу пять лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.



Алмасу Курмангалиеву - 14 лет лишения свободы. Дание Рахимовой - 12 лет. Ержану Мансурову - 9 лет. Ерлану Мансурову - 9 лет. Нурлану Султанбаеву - 8 лет. Руслану Бурканову - 12 лет. Тимуру Рустемову - 12 лет. Андрею Ча - 8 лет. Самату Касенову - 12 лет", - зачитала приговор судья Камшат Саурова.



Напомним, Туребаева во время судебного процесса выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест. Суд удовлетворил его ходатайство в связи с наличием у него пятерых несовершеннолетних детей.



В рамках данного уголовного дела был наложен арест на 41 объект недвижимого имущества, три автомашины, девять банковских счетов и разные доли в уставном капитале в 16 компаниях.



Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были арестованы в апреле 2022 года.