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Суд вынес приговор вайнерам Туребаеву и Шерниязову

Просмотров:1077 Опубликовано: Вчера, 19:07
Суд вынес приговор вайнерам Туребаеву и Шерниязову
Кадр из рекламного ролика компании Mudarabah Capital
В Алматы огласили приговор по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. На скамье подсудимых 12 человек, среди которых вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Туребаев и Шерниязов признаны виновными по статье 217 Уголовного кодекса "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Остальным фигурантам дела назначены различные сроки лишения свободы.

"Назначить Мейржану Туребаеву пять лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Назначить Мейирхану Шерниязу пять лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

Алмасу Курмангалиеву - 14 лет лишения свободы. Дание Рахимовой - 12 лет. Ержану Мансурову - 9 лет. Ерлану Мансурову - 9 лет. Нурлану Султанбаеву - 8 лет. Руслану Бурканову - 12 лет. Тимуру Рустемову - 12 лет. Андрею Ча - 8 лет. Самату Касенову - 12 лет", - зачитала приговор судья Камшат Саурова.

Напомним, Туребаева во время судебного процесса выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест. Суд удовлетворил его ходатайство в связи с наличием у него пятерых несовершеннолетних детей.

В рамках данного уголовного дела был наложен арест на 41 объект недвижимого имущества, три автомашины, девять банковских счетов и разные доли в уставном капитале в 16 компаниях.

Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были арестованы в апреле 2022 года.


Источник: Tengrinews.kz
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