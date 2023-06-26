Директор и главбух детского дома подозреваются в хищении в области Абай

Как сообщается, директор и главный бухгалтер детского дома выплачивали себе повышенную заработную плату, перечисляли завышенные премии и командировочные расходы.



"Хищение было выявлено в ходе сверки штатного расписания и казначейских отчетов, где и вышла разница между положенной заработной платой и фактически выплаченной. Кроме того, начислялась заработная плата лицам, фактически там не работающим, так называемым мертвым душам. В результате незаконных действий руководства детского дома государству нанесен ущерб", - говорится в сообщении.



По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по пунктам 2, 3 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса. Досудебное расследование дела поручено Антикоррупционной службе.



Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.