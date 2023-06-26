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Сколько заплатят казахстанцам за информацию о терактах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:18
Сколько заплатят казахстанцам за информацию о терактах
Фото: Zakon.kz
Комитет национальной безопасности приказом от 16 июня 2023 года утвердил "Правила установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма", сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, гражданам, сообщившим в органы национальной безопасности или внутренних дел информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, КНБ или его территориальными органами выплачивается вознаграждение за счет госбюджета.

Размеры вознаграждения:

1) по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями первой и второй статьи 255 УК, – 750 МРП (или 2 587 500 тенге в 2023 г.);

2) по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями третьей и четвертой статьи 255 УК, – 1000 МРП (3 450 000 тенге).

При каких условиях выплатят вознаграждение

Вознаграждение выплатят, если в отношении виновного лица:

- вступил в законную силу обвинительный приговор или постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера;
- вынесено постановление о прекращении уголовного дела вследствие признания виновного невменяемым, его смерти, а также если лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности.

Следственные подразделения КНБ в течение 3 рабочих дней с момента возникновения права на вознаграждение, направляют талон-уведомление лицу, сообщившему информацию, о возникновении такого права. Если производство по делу осуществляет ОВД, талон-уведомление направляют следственные подразделения ОВД.

Для получения вознаграждения нужно предоставить в органы национальной безопасности или внутренних дел в течение 3 месяцев со дня вручения талона-уведомления следующие документы:

- заявление о получении вознаграждения;
- копию удостоверения личности и ИИН;
- оригинал справки банка с указанием текущего банковского счета.

Отказаться от вознаграждения можно, подав в органы национальной безопасности или внутренних дел соответствующее заявление.

Уполномоченное подразделение или органы внутренних дел формируют следующие документы:

- заявление лица, сообщившего информацию, о выплате вознаграждения;
- копия корешка талона-уведомления;
- копия вступившего в законную силу обвинительного приговора или постановления суда о применении принудительной меры медицинского характера либо копия постановления о прекращении уголовного дела;
- копия документа, удостоверяющего личность лица, сообщившего информацию, с указанием ИИН;
- оригинал справки банка с указанием текущего банковского счета лица, сообщившего информацию. В случае отсутствия текущего банковского счета, лицо самостоятельно открывает текущий банковский счет в банке.

Документы формируют в течение 10 рабочих дней со дня их предоставления лицом, сообщившим информацию.

Выплата вознаграждения

Уполномоченное подразделение после проверки представленных документов на полноту и достоверность в течение 10 рабочих дней разрабатывает проект приказа о выплате вознаграждения лицу, сообщившему информацию.

Выплата вознаграждения осуществляется единовременно в национальной валюте на основании соответствующего приказа Председателя КНБ или начальника территориального органа КНБ и производится при наличии средств в индивидуальных планах финансирования по обязательствам и платежам через территориальные подразделения казначейства на его текущий банковский счет.

При отсутствии средств в индивидуальных планах финансирования по обязательствам и платежам выплата вознаграждения производится в течение 30 календарных дней после внесения соответствующих изменений в индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам.

Финансовое подразделение органов национальной безопасности Республики Казахстан уведомляет в трехдневный срок лицо, сообщившее информацию, о перечислении денежных средств на его текущий банковский счет.

Приказ вводится в действие 4 июля 2023 года.


Источник: zakon.kz
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