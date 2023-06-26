В Казахстане на поимку наркодилеров направили дроны и спутники

МВД, Нацгвардия и Министерство обороны проводят совместную спецоперацию "Қарасора", в которой на поимку наркодилеров направили дроны и спутники, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.Спецоперация "Қарасора" направлена на противодействие культивированию, заготовке и вывозу конопли из южных регионов страны, а также пресечение деятельности ОПГ, специализирующихся на распространении наркотиков, в том числе их новых видов.Для воздушной разведки применяются беспилотные летательные аппараты. Задействованы возможности "Қазақстан ғарыш сапары" по космическому зондированию ареалов произрастания наркосодержащих растений.За неделю сотрудники департамента по противодействию наркопреступности МВД пресекли оборот 1 940 килограммов наркотиков."В Акмолинской области совместно с территориальным департаментом полиции пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась бесконтактным сбытом наркотиков каннабисной группы в Астане, Кокшетау и Караганде. Группа состояла из 11 человек, один из них – несовершеннолетний", - рассказали в полиции.По данным полицейских, в Шиелийском районе Кызылординской области задержан местный житель, который организовал выращивание опийного мака в 70 километрах от населенного пункта. На одном гектаре земли преступник высадил 2 377 кустов мака. Общий вес наркосодержащих растений составил около 300 килограммов. В ходе обыска на плантации изъято три килограмма высушенной марихуаны.В Жамбылской области также был выявлен факт культивирования конопли. Наркоборцы совместно с жамбылскими коллегами и спецподразделением Нацгвардии пресекли факт культивирования конопли на площади 1 гектара. В незаконный оборот не допущено более полутора тонн наркосодержащих растений.В Таразе пресечена попытка выращивания культивированной конопли иностранным гражданином, временно проживающим в нашей стране. У него было изъято четыре куста конопли и более 100 граммов марихуаны, готовой к употреблению.Всего за истекший месяц спецоперации "Қарасора" полицейские выявили 237 преступлений, в том числе 88 фактов сбыта, 35 фактов незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере, 88 фактов культивирования наркосодержащих растений. Выявлено 5 нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято более 3 тонн наркотиков, в том числе более 2 тонн марихуаны, 300 килограммов опийного мака, 29 килограммов гашиша, 4 килограмма синтетики и около 1 килограмма героина.