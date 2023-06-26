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Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов Казахстана в праздничные дни

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:12
Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов Казахстана в праздничные дни
Фото: gov.kz
В пресс-службе "Правительства для граждан" рассказали, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы Казахстана в праздничные дни, сообщает Zakon.kz.

28 июня и 6 июля 2023 года ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать в связи с празднованием Курбан айт и Дня столицы.

"При этом 7 и 8 июля до 13:00 будут принимать граждан только дежурные ЦОНы и спецЦОНы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 июля будет рабочим днем для специализированных и обычных центров обслуживания населения страны. В этот день ЦОНы будут принимать граждан до 18:00, спецЦОНы до 20:30.

Напомним, что в настоящее время спецЦОНы страны, задействованные в легализации, перешли на усиленный режим работы. До 1 июля они принимают граждан по будням с 9:00 до 19:00 (выдача документов – до 20:30), в субботу – с 9:00 до 18:00 (выдача документов до 19:30). ЦОНы в будние дни принимают граждан с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00, в субботу – 9:00 до 13:00. СпецЦОНы вернутся к данному графику после завершения легализации.


Источник: zakon.kz
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