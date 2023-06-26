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КНБ задержал иностранца с запрещенным грузом на 6 миллионов долларов

Просмотров:361 Опубликовано: Сегодня, 18:12
КНБ задержал иностранца с запрещенным грузом на 6 миллионов долларов
Фото: gov.kz
Иностранец спрятал в грузовике 800 килограмм смолы каннабиса, пытаясь проехать в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности.

Комитет национальной безопасности пресек попытку ввоза в Казахстан крупной партии наркотических средств.

31 мая в пункте пропуска "Карасу" на территории Кордайского района Жамбылской области пограничный наряд остановил грузовую автомашину под управлением иностранного гражданина.

"В ходе осмотра транспортного средства обнаружено около 800 килограмм смолы каннабиса, которая была сокрыта среди других товаров.

Предварительная стоимость изъятого вещества оценивается на "черном" рынке на сумму более 6 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Органами КНБ по факту незаконной перевозки и сбыта наркотических средств во взаимодействии с органами прокуратуры начато досудебное расследование.

В процессе следственно-оперативных мероприятий установлено, что изъятые наркотики предназначались получателям в России.

В ходе совместных мероприятий с компетентными органами России в июне с поличным задержаны организаторы канала наркотрафика.

Иные обстоятельства уголовного дела в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежат.

Мероприятия по пресечению каналов контрабанды наркотиков продолжаются.


Источник: Tengrinews.kz
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