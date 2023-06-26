Водителя, спасшего человека из горящей машины, могут наказать

В полиции рассказали подробности спасения двух людей из автомобиля, загоревшегося на трассе Астана - Петропавловск. Видео происшествия ранее появилось в социальных сетях, передает Tengrinews.kz.



По информации полицейских, 24 июня на 102 километре автодороги Астана-Петропавловск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин. Предварительно установлено, что 39-летний водитель автомашины Exceed TXT, двигаясь в направлении Кокшетау, не соблюдая дистанцию, столкнулся с Daewoo Nexia, двигавшейся в попутном направлении.



"В результате столкновения произошло возгорание автомашины Daewoo Nexia, после чего 39-летний водитель Exceed помог выбраться из загоревшейся автомашины водителю и пассажиру", - сообщили в полиции.



Сегодня 24-летний водитель горевшего авто находится в реанимации, тогда как 32-летнего пассажира после осмотра отпустили домой.



Тем временем в полиции начали досудебное производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Виновнику аварии грозит штраф до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере. Также его могут привлечь к общественным работам на срок до 600 часов, либо приговорить к ограничению или лишению свободы на срок до двух лет.