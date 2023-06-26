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Девочке оторвало палец в частном детсаду Атырау

Просмотров:411 Опубликовано: Вчера, 21:22
Девочке оторвало палец в частном детсаду Атырау
Иллюстративное фото с сайта azh.kz
Фалангу пальца оторвало 3-летней девочке в частном детском саду в Атырау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на azh.kz.

Издание передает, что родители не знают, как все произошло. В садике подробности произошедшего объяснить не смогли.

Воспитатель сама отвезла малышку в больницу. Родителей вызвали уже в медицинское учреждение.

"Травматический отрыв 4-го пальца дистальной фаланги левой кисти. Проведена консультация травматолога-ортопеда, рентгенография пальцев кисти, стопы, хирургическая обработка раны, перевязка, анестезия инфильтративная", - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.

Сообщается, что родители написали заявление в полицию.

"Начато досудебное расследование по статье 141 УК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". Назначена судебная экспертиза", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Вчера, 23:05
Самые ужасные случаи - в Атырау . Что за город ?! Убивают , стреляют, 90 там, то детей в роддомах роняют на кафельный пол, то убивают и скрывают и еще и еще страшных рассказов и именно в атырау (((
 
 

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