Девочке оторвало палец в частном детсаду Атырау

Фалангу пальца оторвало 3-летней девочке в частном детском саду в Атырау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на azh.kz.



Издание передает, что родители не знают, как все произошло. В садике подробности произошедшего объяснить не смогли.



Воспитатель сама отвезла малышку в больницу. Родителей вызвали уже в медицинское учреждение.



"Травматический отрыв 4-го пальца дистальной фаланги левой кисти. Проведена консультация травматолога-ортопеда, рентгенография пальцев кисти, стопы, хирургическая обработка раны, перевязка, анестезия инфильтративная", - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.



Сообщается, что родители написали заявление в полицию.



"Начато досудебное расследование по статье 141 УК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". Назначена судебная экспертиза", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.