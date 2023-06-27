Самый ценный для мусульман день в году: в Казахстане празднуют День Арафа

Праздник является кульминационным событием ежегодного паломничества в Мекку. Поскольку день Арафа, как и другие значимые даты в исламе, основан на лунном календаре, его дата меняется из года в годАСТАНА, 27 июн — Sputnik. Верующие Казахстана сегодня отмечают День Арафа (Арафат). Его также называют "самым дорогим или самым ценным из дней", так как считается, что за совершенные в этот день благие дела верующего ждет многократное вознаграждение.День Арафа приходится на второй день паломничества. На рассвете в этот день миллионы паломников совершают путь от долины Мина до горы и равнины Арафат.Стояние в Арафате является неотъемлемой частью хаджа. Паломники стоят в смирении, искреннее молясь о прощении своих грехов и приносят покаяние, возносят мольбы к Аллаху. Исламские ученые утверждают, что без стояния на горе Арафат хадж буквально не засчитывается.Гора находится в Саудовской Аравии, всего в двадцати километрах от священного для всех мусульман города Мекка. Эта невысокая гора, примерно в 60 метров, некоторые также называют ее горой Милости или Джабаль ар-Рахма. На следующий день после Дня Арафа верующие начнут отмечать один из главных праздников в году — Курбан айт.Считается, что после изгнания их из рая Адам и Ева долгое время находились в разлуке, молясь и прося прощения у Всевышнего. Наконец, Аллах простил их, и они встретились на горе Арафат, вознося молитвы благодарности. После этого Аллах пообещал, что отныне все молитвы, произнесенные на Арафате, будут Им приняты. Поэтому в День Арафа все молитвы принимаются, и все грехи прощаются.Кроме того, мусульмане верят, что пророк Мухаммед в последний раз проповедовал именно на этом месте.Мусульмане, которые встретят священный праздник не на горе, а на родине, должны соблюдать в этот день пост. Им запрещено принимать пищу после восхода солнца и до заката. При этом для паломников, стоящих на горе Арафат, соблюдение поста не обязательно, так как им нужно беречь силы для богослужения.Работу по дому (в том числе приготовление пищи) нужно закончить до обеда, проведя вторую половину дня за чтением молитв: просить милости у Аллаха нужно не только для себя, но и для родителей, родных, близких и друзей. Кроме того, желательно по возможности помочь нуждающимся милостыней.Некоторые советуют в день Арафа прочесть тысячу раз суру аль-Ихлас.