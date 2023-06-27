Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 27 Июня
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.06 KZT
  • €1 = 490.3 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда

Просмотров:515 Опубликовано: Сегодня, 09:19
В Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда
Фото: КТЖ
С 27 июня начал действовать приказ МИИР РК от 9 июня 2023 года, которым внесены изменения в "Правила организации продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, изменились сроки продажи билетов. Теперь они осуществляются в следующие сроки:

- на пассажирские поезда – не менее чем от 45 до 1 суток до отправления поезда с пунктов формирования или оборота пассажирского поезда, вагонов беспересадочного сообщения, с промежуточной станции в зависимости от режима продажи или наличия мест (ранее этот срок составлял от 45 суток и до отправления поезда);
- на пригородные поезда – от 10 до 1 суток (ранее было – от 10 суток до отправления поезда).

При этом указывается, что продажа билетов прекращается за 10 минут до отправления поезда. В прежней редакции правил говорилось – за 5 минут до отправления поезда.

Продажа билетов на поезд с пересадкой и переоформление билета на ранее уходящий поезд осуществляется с учетом разницы не менее 1 часа между временем прибытия пассажира на эту станцию и его отправлением с этой станции при наличии мест. (Ранее разница составляла не менее 3 часов).

Кроме того, если билет оформляется через интернет-ресурсы, электронные терминалы и фискализированные билетно-кассовые комплексы, в нем указываются серия или номер проездного документа. (Ранее указывались и серия и номер билета).

Также поправками исключено требование по нанесению на такой билет защитного кода.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика