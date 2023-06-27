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Известный казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов покончил с собой

Просмотров:857 Опубликовано: Сегодня, 09:53
Известный казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов покончил с собой
Фото из открытых источников
Найдено тело чемпиона мира по тяжелой атлетике казахстанца Владимира Седова, передает Tengri Sport со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области Жетысу.

"Тело 35-летнего тяжелоатлета было обнаружено по месту его проживания в селе Достык Каратальского района. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Согласно показаниям родных, мужчина покончил собой. В настоящее время по факту суицида проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.105 УК РК (Доведение до самоубийства). Уголовное дело взято на контроль руководством районной полиции.", - говорится в сообщении.

Владимир Седов - заслуженный мастер спорта Казахстана, участник пекинской Олимпиады 2008 года, четырехкратный чемпион Республики Казахстан, рекордсмен чемпионата Казахстана 2010 года. За успешные выступления награжден Орденом "Курмет".

Звездный период штангиста пришелся на период с 2009 по 2016 годы, когда он выиграл несколько медалей на чемпионатах мира, но затем у спортсмена был обнаружен допинг.

В 2016 году Седов оказался в центре скандала, эмоционально отказавшись от участия в чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике. "Вот вам настоящий олимпийский чемпион!" - выкрикнул спортсмен, сняв с себя футболку и кинул ее в сторону трибун.

На футболке был изображен российский штангист Александр Иванов. Последний проиграл другому казахстанцу - Илье Ильину - на Олимпиаде-2012 в Лондоне и занял второе место.

Позже Седов неоднократно обвинял Илью Ильина в "завершении" его карьеры.

Илья Ильин не имел права завершать мою карьеру - Владимир Седов

В 2021 году из жизни в возрасте 25 лет ушел казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер, совершив самоубийство. Вскоре после этого от должности старшего тренера мужской сборной Казахстана по тяжелой атлетике был отстранен Сергей Седов (старший брат Владимира Седова).


Источник: Tengrinews.kz
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