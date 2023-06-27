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Казахстанцам дадут больше прав управлять своими пенсионными накоплениями

Просмотров:325 Опубликовано: Сегодня, 10:15
Казахстанцам дадут больше прав управлять своими пенсионными накоплениями
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
С 1 июля в Казахстане вступает в действие Социальный кодекс. 27 июня на заседании правительства заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала об основных новеллах этого документа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По информации министра, в проект Соцкодекса вносятся изменения, касающиеся расширения прав вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда по управлению своими пенсионными активами.

"Теперь граждане могут тратить пенсионные накопления, превышающие установленный порог достаточности, только на лечение и приобретение жилья. Вкладчикам также предоставляется право передать не более 50 процентов пенсионных накоплений компаниям по управлению активами", - сообщила Тамара Дуйсенова в ходе заседания правительства.

Напомним, в апреле этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Социальный кодекс.

В нем отражены семь основных направлений по социальной поддержке казахстанцев, мерам содействия занятости и пенсионному обеспечению:

- социальная поддержка лиц (семей), имеющих детей;
- меры содействия занятости населения;
- адресная социальная помощь семьям, проживающим ниже черты бедности;
- специальные социальные услуги;
- социальная защита лиц с инвалидностью;
- пенсионное обеспечение;
- социальная поддержка отдельных категорий граждан, в том числе потерявших кормильца.


Источник: Tengrinews.kz
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