Казахстанцам дадут больше прав управлять своими пенсионными накоплениями

С 1 июля в Казахстане вступает в действие Социальный кодекс. 27 июня на заседании правительства заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала об основных новеллах этого документа, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По информации министра, в проект Соцкодекса вносятся изменения, касающиеся расширения прав вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда по управлению своими пенсионными активами.
"Теперь граждане могут тратить пенсионные накопления, превышающие установленный порог достаточности, только на лечение и приобретение жилья. Вкладчикам также предоставляется право передать не более 50 процентов пенсионных накоплений компаниям по управлению активами", - сообщила Тамара Дуйсенова в ходе заседания правительства.
Напомним, в апреле этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Социальный кодекс.
В нем отражены семь основных направлений по социальной поддержке казахстанцев, мерам содействия занятости и пенсионному обеспечению:
- социальная поддержка лиц (семей), имеющих детей;
- меры содействия занятости населения;
- адресная социальная помощь семьям, проживающим ниже черты бедности;
- специальные социальные услуги;
- социальная защита лиц с инвалидностью;
- пенсионное обеспечение;
- социальная поддержка отдельных категорий граждан, в том числе потерявших кормильца.
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