Казахстанцам дадут больше прав управлять своими пенсионными накоплениями

С 1 июля в Казахстане вступает в действие Социальный кодекс. 27 июня на заседании правительства заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала об основных новеллах этого документа, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По информации министра, в проект Соцкодекса вносятся изменения, касающиеся расширения прав вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда по управлению своими пенсионными активами.



"Теперь граждане могут тратить пенсионные накопления, превышающие установленный порог достаточности, только на лечение и приобретение жилья. Вкладчикам также предоставляется право передать не более 50 процентов пенсионных накоплений компаниям по управлению активами", - сообщила Тамара Дуйсенова в ходе заседания правительства.



Напомним, в апреле этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Социальный кодекс.



В нем отражены семь основных направлений по социальной поддержке казахстанцев, мерам содействия занятости и пенсионному обеспечению:



- социальная поддержка лиц (семей), имеющих детей;

- меры содействия занятости населения;

- адресная социальная помощь семьям, проживающим ниже черты бедности;

- специальные социальные услуги;

- социальная защита лиц с инвалидностью;

- пенсионное обеспечение;

- социальная поддержка отдельных категорий граждан, в том числе потерявших кормильца.