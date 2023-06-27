В Казахстане вводится 4-дневная рабочая неделя. Кому достанется «лишний» выходной

С 1 июля рабочая неделя будет чередоваться: четырехдневная, пятидневная и шестидневная. Например, неделя работы с пятидневным графиком, вторая неделя — с четырехдневным. Но только если это согласованное решение, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «31 канал».



Так, у сотрудника при четырехдневной рабочей неделе появляется дополнительный день отдыха.



«Режим работы, который вводится с 1 июля, он вводится по соглашению сторон. Если производственный процесс позволяет, любая компания может его внедрить. Но сделать его обязательным мы не можем. Потому что трудовой кодекс настроен так, что баланс интересов сторон соблюдает. Государство устанавливает минимальные гарантии. Остальные взаимоотношения решаются в рамках коллективных трудовых отношений», ― говорит руководитель управления департамента труда и социального партнерства МТСЗН Шалкар Оразбеков.



Предполагается, что 4-дневный режим никак не отразится на отпуске, трудовом стаже. А выходным остается воскресенье. Второй или третий выходной день устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка. При этом стоит помнить, что не всем работодателям подойдет чередование рабочих недель, добавляют эксперты.



В 2014 году Международная организация труда предложила всем странам ввести норму 4-дневной рабочей недели. Не всем она подошла. Так, к примеру, Испания, Исландия еще апробируют такой график. Сторонники же четырехдневной рабочей недели утверждают, что подобный режим повышает удовлетворенность рабочего, как следствие — и производительность труда. По словам экспертов, это некий баланс между работой и личной жизнью.