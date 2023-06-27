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Илья Ильин о самоубийстве Владимира Седова: Многих спортсменов нужно спасать

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:12
Илья Ильин о самоубийстве Владимира Седова: Многих спортсменов нужно спасать
Фото из открытых источников
О самоубийстве известного казахстанского тяжелоатлета Владимира Седова высказался его коллега - Илья Ильин в беседе с корреспондентом Tengri Sport. Как известно, у мужчин были непростые взаимоотношения.

Спортсмен выразил соболезнования семье погибшего Владимира, а также подчеркнул, что это утрата для всего Казахстана и мирового сообщества спортсменов.

"К сожалению, в последние годы мы не поддерживали связь. Мое близкое окружение и друзья иногда созванивались с ним, все вроде бы нормально было...

Очень жаль, что так получилось. Личные проблемы возникают от разочарования. Я знаю историю Владимира, у него были свои проблемы. Тем не менее пацана не стало, ушел молодым...

Я бы хотел выразить глубочайшие соболезнования семье, близким, родным, друзьям, всему Казахстану и мировому сообществу спортсменов. Ребят, берегите друг-друга. Да, тяжело нам всем сейчас, но нужно быть повнимательнее к близким, - сказал он.

Илья Ильин напомнил, что в 2021 году из жизни в возрасте 25 лет ушел другой казахстанский тяжелоатлет - Альберт Линдер.

"Это уже второй такой случай. Честно, и в мировой тяжелой атлетике, и в казахстанской есть разобщенность спортсменов. У нас не видят серьезных проблем, нам нужно быть сплоченными. Люди сидят без зарплаты, без работы. Никто не хочет разбираться в их ситуации. Они пробуют что-то делать, но может не получаться. Пошел в одно место - отфутболили, пошел в другое, скажут "молодец" и отправляют еще дальше.

Деваться в такие моменты некуда, в семье начинаются проблемы, их нужно кормить. У федерации хватает своих проблем, там могут не понимать что происходит. Я поддерживаю как могу своих ребят, но один я что могу сделать? Сейчас около 30 человек сидит без работы, что с ними будем делать? Вот сейчас какой у меня вопрос. Они просто убирают спортсменов, снимают и никто не знает какая у кого судьба, даже взять того же Артема Антропова, - подчеркнул штангист.

Трагический уход Владимира Седова должен всем послужить сигналом, считает четырехкратный чемпион мира.

"Пора начать обращать друг на друга внимание. Человечность, сопереживание и участие - вот к чему мы должны прийти. Нужно меняться. Надеюсь, что новое руководство федерации пришло, что-то поменяется, очень надеюсь. Нужно показывать свое внимание действиями, вести открытый диалог. Только таким образом мы сможем преодолеть эти события. Сейчас очень много спортсменов, которые нуждаются в помощи, сейчас нужно их спасать, - заключил в беседе с корреспондентом Tengri Sport Илья Ильин.

О смерти заслуженного мастера спорта Казахстана Владимира Седова стало известно утром 27 июня. Его родные сообщили, что он покончил с собой.

Владимир Седов - участник пекинской Олимпиады 2008 года, четырехкратный чемпион Казахстана, рекордсмен чемпионата Казахстана 2010 года. За успешные выступления награжден орденом "Курмет".

Звездный период штангиста пришелся на период с 2009 по 2016 год. В 2016 году Седов оказался в центре скандала, эмоционально отказавшись от участия в чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике. После этого главный тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике Алексей Ни заявил о том, что Седов не поедет на Олимпийские игры в Рио.

Позже Седов неоднократно выражал претензии Илье Ильину из-за завершения своей карьеры.


Источник: Tengrinews.kz
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