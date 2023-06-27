Ждать ли повышения цен на бензин в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства ответил на вопрос о возможном повышении цен на бензин, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По информации министра, цена на бензин марки АИ-92 останется прежней: правительство зарезервировало необходимый объем на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. А вот бензин марки АИ-95 может подорожать.



"Определенные риски у нас появились по бензину АИ-95. Там возможно повышение цен, это нерегулируемая область в связи с тем, что в летний сезон увеличивается количество поездок, особенно в курортные зоны. В этой связи мы видим риски именно по 95-му бензину. Здесь мы пытаемся ситуацию на контроле держать. Соответствующие совещания провели уже с нефтедобывающими организациями, сетевыми компаниями с просьбой обеспечить импорт необходимых объемов АИ-95 из Российской Федерации", - сказал Саткалиев.



Также журналисты спросили Алмасадама Саткалиева о том, как сложится цена на бензин в следующем году.



"Давайте следующего года дождемся. Посмотрим, как сложится ситуация на рынке, какие будут цены в Российской Федерации. Если у нас будет существенный рост потребления и нам необходимо будет обеспечивать импорт, то понятно, что импортная цена будет влиять на среднюю цену. То есть, если там цены будут расти, соответственно, и у нас будут расти. Это прямой расчет, который зависит от необходимости покрытия объемов дефицита", - заявил министр в беседе с журналистами.