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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Ждать ли повышения цен на бензин в Казахстане

Просмотров:432 Опубликовано: Сегодня, 14:16
Ждать ли повышения цен на бензин в Казахстане
Фото из открытых источников
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства ответил на вопрос о возможном повышении цен на бензин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По информации министра, цена на бензин марки АИ-92 останется прежней: правительство зарезервировало необходимый объем на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. А вот бензин марки АИ-95 может подорожать.

"Определенные риски у нас появились по бензину АИ-95. Там возможно повышение цен, это нерегулируемая область в связи с тем, что в летний сезон увеличивается количество поездок, особенно в курортные зоны. В этой связи мы видим риски именно по 95-му бензину. Здесь мы пытаемся ситуацию на контроле держать. Соответствующие совещания провели уже с нефтедобывающими организациями, сетевыми компаниями с просьбой обеспечить импорт необходимых объемов АИ-95 из Российской Федерации", - сказал Саткалиев.

Также журналисты спросили Алмасадама Саткалиева о том, как сложится цена на бензин в следующем году.

"Давайте следующего года дождемся. Посмотрим, как сложится ситуация на рынке, какие будут цены в Российской Федерации. Если у нас будет существенный рост потребления и нам необходимо будет обеспечивать импорт, то понятно, что импортная цена будет влиять на среднюю цену. То есть, если там цены будут расти, соответственно, и у нас будут расти. Это прямой расчет, который зависит от необходимости покрытия объемов дефицита", - заявил министр в беседе с журналистами.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • kot_85
  • Papirosso
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:55
Все как обычно: "сапожник без сапог".
Сидим на нефти и каждый раз дефицит.
 
 

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