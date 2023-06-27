Ожидается ли повышение пенсий до конца года, ответила Тамара Дуйсенова

В кулуарах правительства заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова ответила на вопрос журналистов о возможном повышении пенсий в этом году, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В частности, министр напомнила, что с 1 января этого года в Казахстане уже произошло дифференцированное повышение базовой пенсионной выплаты.
"Соответственно, кто получал меньший размер базовой пенсии, она у них повысилась на 21 процент. У "средних" – чуть меньше, а у "максимальщиков" – на 8,5 процента. Поэтому по пенсиям мы уже рассмотрели", - сообщила Дуйсенова.
На вопрос, ждать ли казахстанцам повторного повышения пенсий до конца года, министр ответила, что это зависит от уровня инфляции.
"Это зависит от коридора (инфляции.- Прим.). Сейчас Национальный банк сказал, что уровень инфляции в июне - 15 процентов. Поэтому будем смотреть на уровень инфляции", - сказала Тамара Дуйсенова.
Ранее стало известно, какие выплаты и пособия вырастут с 1 июля в Казахстане.
Напомним, с 1 июля в Казахстане вступает в силу Социальный кодекс, согласно которому будут повышены размеры государственных социальных пособий для отдельных категорий граждан, а также некоторые выплаты из Государственного фонда социального страхования.
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