Что будет с ценами на сахар в Казахстане, спросили у министра торговли

В кулуарах заседания правительства заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин ответил на вопрос журналистов, будет ли в Казахстане повышение цены на сахар, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По информации чиновника, риска дефицита сахара в Казахстане нет, а вот вопросы удорожания рассматриваются.



"Мы думаем над этим и пока принимаем решение. Мы хотели ввести минимальный уровень оптовых цен на сахар, но пока остановили, поскольку идет подорожание сахара. Наш сахар дороже российского. Российский сахар пока дешевый, но мы решили пока эту ситуацию сохранять. Но в любом случае меры поддержки отечественных заводов сейчас прорабатываются. Сейчас мы рассматриваем только вариант с субсидированием производителя, чтобы цены на сахар сильно не "расслабились". И чтобы по населению это не било", - заявил Жумангарин.



Напомним, что в прошлом году казахстанцы столкнулись с дефицитом сахара и, как следствие, с небывалым ажиотажем в магазинах. Люди сметали его с полок магазинов, видео "битв за сахар" снимали в разных городах Казахстана. О ситуации даже высказался Глава государства, который назвал происходящее в магазинах позором.