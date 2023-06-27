Опубликован список образовательных грантов на 2023- 2024 учебный год по всем уровням высшего образования. В этом году было выделено 88 тысяч грантов для обучения в вузах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.
Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли", их количество составляет 18 744 грантов. Далее "Педагогические науки" – 12 560 грантов, "Информационно-коммуникационные технологии" – 10 103 гранта, "Естественные науки, математика и статистика" – 7 388 грантов.
Кроме того, для поступающих по программе "Серпін" выделено 3 653 гранта. Стоит отметить, что по проекту "Серпін" можно получить образование по 4 направлениям подготовки: педагогические науки, инженерно-технические, информационные технологии, сельское хозяйство. В программе участвует сельская молодежь южного региона. Срок погашения гранта на выпускной сокращен с 3 до 2 лет. Кроме того, если раньше специалисты работали только в том регионе, где они обучались, то теперь могут работать в 11 регионах.
Всего для поступления в бакалавриат в 2023-2024 учебном году выделено около 73 тысяч грантов.
"По поручению Главы государства 60 процентов всех грантов выделены на технические специальности. Кроме того, в этом году выделены гранты для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов. Надеюсь, абитуриенты на основе предоставленной информации сделают правильный выбор", – отметил вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев.
Для поступления в магистратуру выделено более 13 тысяч грантов, для поступления в докторантуру – более 1 800.
Полный список распределения образовательных грантов на 2023-2024 учебный год доступен по следующим ссылкам: бакалавриат
, магистратура
, докторантура
.
Оставьте свой комментарий первым.