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Опубликован список образовательных грантов на 2023-2024 учебный год

Просмотров:83 Опубликовано: Сегодня, 18:05
Опубликован список образовательных грантов на 2023-2024 учебный год
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Опубликован список образовательных грантов на 2023- 2024 учебный год по всем уровням высшего образования. В этом году было выделено 88 тысяч грантов для обучения в вузах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли", их количество составляет 18 744 грантов. Далее "Педагогические науки" – 12 560 грантов, "Информационно-коммуникационные технологии" – 10 103 гранта, "Естественные науки, математика и статистика" – 7 388 грантов.

Кроме того, для поступающих по программе "Серпін" выделено 3 653 гранта. Стоит отметить, что по проекту "Серпін" можно получить образование по 4 направлениям подготовки: педагогические науки, инженерно-технические, информационные технологии, сельское хозяйство. В программе участвует сельская молодежь южного региона. Срок погашения гранта на выпускной сокращен с 3 до 2 лет. Кроме того, если раньше специалисты работали только в том регионе, где они обучались, то теперь могут работать в 11 регионах.

Всего для поступления в бакалавриат в 2023-2024 учебном году выделено около 73 тысяч грантов.

"По поручению Главы государства 60 процентов всех грантов выделены на технические специальности. Кроме того, в этом году выделены гранты для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов. Надеюсь, абитуриенты на основе предоставленной информации сделают правильный выбор", – отметил вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев.

Для поступления в магистратуру выделено более 13 тысяч грантов, для поступления в докторантуру – более 1 800.

Полный список распределения образовательных грантов на 2023-2024 учебный год доступен по следующим ссылкам: бакалавриат, магистратура, докторантура.


Источник: Tengrinews.kz
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