"О мой хан!" Резонансное видео с людьми на коленях объяснил аким Туркестанской области

Сегодня во время брифинга СЦК аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды прокомментировал видео, на котором собравшиеся у акимата люди опускаются на колени и называют акима ханом, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам акима, люди на видео - местные крестьяне, которые обратились к нему за помощью в решении их проблемных вопросов.
"Вы знаете, я приступил к работе 31 августа в прошлом году. И буквально через несколько дней ко мне заходят заместители и говорят, что у акимата собрались более 400 человек, которые просят встречи со мной. Мы встретились, я выслушал каждого из них. Основные проблемные вопросы, которые они задавали, были связаны с земельными участками сельхозназначения. Второй вопрос – ценообразование на хлопок-сырец. В 2021 году цена была порядка 330-350 тысяч тенге за тонну. В прошлом году, в сентябре, когда я приступил к работе, она снизилась до 170-180 тысяч тенге, то есть в два раза. И они попросили меня повлиять на частные хлопкоперерабатывающие компании, которые у них его (хлопок. - Прим.) скупают", - пояснил чиновник.
Как рассказал Дархан Сатыбалды, после визита крестьян он встретился с руководством компаний. Была достигнута договоренность, что бизнесмены поднимут предоплату за хлопок до 250 тысяч тенге за тонну. Кроме того, были созданы рабочие группы, которые занимались вопросами земельных участков, о чем также просили обратившиеся к акиму.
"Через неделю я уже сидел на совещании с республиканскими центральными госорганами. Меня не было даже в акимате, я находился в другом месте, все руководство было со мной. И тут мне сообщили, что к акимату пришли те же люди с теми же вопросами. Я отправил заместителя, они потребовали только акима. Тогда я пообещал встретиться с ними после совещания. Совещание закончилось в первом часу, пока доехал, уже был второй час. Заезжаю, поднимаюсь в свой кабинет и получаю такое видео, что они там... Нечего сказать! После этого мы часто встречаемся, никаких проблем нет. Буквально на той неделе после выезда я еще раз встретился с ними", - рассказал чиновник.
Напомним, что резонансное видео появилось в соцсетях осенью прошлого года. На нем группа людей, желающих увидеть акима воочию, преклонила колени, произнося при этом "О мой хан!"
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