Трехлетней девочке оторвало палец в детсаду Атырау: родители отказались от претензий

В Атырау родители трехлетней девочки, которой оторвало палец в детсаду "Нартайлақ", отказались от претензий к дошкольному учреждению, передает Tengrinews.kz со ссылкой на atpress.kz.Отметим, что сразу после происшествия, в результате которого ребенок получил увечье, отец малышки сетовал на безответственность и халатность со стороны руководства дошкольного учреждения. Как оказалось, директор "Нартайлақ" была в отпуске и находилась в другом городе. Спустя четыре дня после инцидента родители и прилетевшая в Атырау директор встретились и пришли к соглашению. Отец уже забрал свое заявление из полиции."Я не знал, что директор детского сада была в отъезде. Я думал, что она игнорирует этот инцидент. Вчера она пришла к нам домой, показала свои билеты. Ее действительно не было в городе на момент произошедшего. Мы поговорили, успокоились. Моя дочь любит своих воспитателей и очень скучает по своим друзьям. Как только она выздоровеет, она вернется сюда.Она сама этого хочет, сказала, что "больше не сядет на эти качели, будет кататься на других". Я не имею претензий к детскому саду, не пытаюсь содрать с них денег, как думают другие. Я лишь хочу, чтобы этот случай послужил для других уроком, чтобы за детьми стали смотреть внимательнее", - объяснил отец девочки Ержан Таженов.По словам учредителя частного детского сада "Нартайлақ" Ании Тулешовой, садик открылся в 2013 году, а с 2015 года работает по госзаказу. Его посещают 124 ребенка от 2 до 6 лет. По словам Тулешовой, за это время в его стенах не было ни одного инцидента."Мы признаем свою вину. Мы не отказываемся, обещаем всячески помогать родителям в лечении их дочери. Когда это случилось, я была в другом городе. И срочно прилетела, чтобы поговорить с родителями, выяснить все обстоятельства, на днях снова улечу. Я сейчас нахожусь в трудовом отпуске. Во время моего отсутствия приходили представители СМИ, которые после донесли информацию по-другому. Они звонили ко мне, я сказала, когда приеду, все выясню и сообщу.Не отец нашел оторванную часть пальца, а наши сотрудники. Потом ее отдали родителям. Мы пересмотрели все записи с видеокамер, на них видно, как девочка стояла, каталась на этих злополучных качелях, потом повисла. Видимо, палец в это время застрял в веревках. Потом она спрыгнула, и, видимо, в это момент все произошло. Мы поговорили с девочкой, она начала вспоминать, как это случилось. Она сама указывает на качели и уже не говорит про мальчика в желтой футболке, который якобы потянул за палец", - говорит Ания Тулешова.В итоге стороны пришли к соглашению. По словам отца, дочка будет продолжать посещать садик, как только ей станет лучше. В свою очередь руководство обязуется помочь всем необходимым и выплатить любую сумму за диагностику и лечение. Кроме того, родителей освобождают от платы за пребывание в садике, за ними остается лишь плата за питание.Напомним, 26 июня трехлетний ребенок получил травму на игровой площадке частного детского сада "Нартайлақ", в результате которого девочка лишилась фаланги безымянного пальца на левой руке.