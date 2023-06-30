На сколько вырастут тарифы на коммунальные услуги, рассказал министр нацэкономики

В кулуарах Мажилиса журналисты спросили министра национальной экономики Алибека Куантырова о предстоящем повышении тарифов на коммунальные услуги, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как рассказал чиновник, в регионах средний чек этой осенью повысится на 2-4 тысячи тенге.



"Мы берем среднюю двухкомнатную квартиру в 60-70 квадратных метров. В регионах средний чек повысится на 2-4 тысячи тенге в месяц. Это будет зависеть от региона", - заявил Куантыров.



Также Куантыров сообщил, что через тарифы население будут стимулировать экономить тепло и использовать приборы учета. По информации министра, сегодня уровень оснащенности приборами учета по стране составляет 74 процента.



"Это будет стимулировать людей отслеживать и экономить. Не все будет за счет тарифов. Бюджет на себя возьмет большую нагрузку. Тарифы должны быть комфортными для граждан, переход будет мягким. Плюс есть возможность компенсации через акиматы для социально уязвимых слоев населения", - отметил чиновник.