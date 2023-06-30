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Вдумайтесь в эти цифры, это настоящая трагедия - Токаев о ДТП

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:29
Вдумайтесь в эти цифры, это настоящая трагедия - Токаев о ДТП
Фото: polisia.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал трагедией ситуацию с количеством ДТП в стране, передает Tengrinews.kz.

"Еще один важный вопрос, который правоохранительным органам всегда нужно держать в фокусе внимания, – это повышение уровня дорожной безопасности. За последние три года количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 9 процентов. В них погибло свыше 6,5 тысячи граждан, более 55 тысяч получили травмы. Вдумайтесь в эти цифры", - заявил Глава государства в ходе коллегии МВД.

"По сути, мы ежегодно теряем крупные населенные пункты. Это настоящая трагедия для нашей страны. Мы всегда и везде заявляем, что жизнь и здоровье людей – это самое главное. Поэтому нужно принимать системные меры для исправления сложившейся ситуации. В первую очередь следует обратить внимание всех граждан на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения".

По словам Президента, по вине пешеходов только в текущем году произошло 164 ДТП, в которых погибло 24 человека и травмировано 142.

"Удручающая статистика аварий говорит о том, что уровень дорожной безопасности не соответствует динамике автомобилизации. Это касается как дорожной инфраструктуры, так и организации работы служб, которые за эту безопасность отвечают", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что недавно был принят закон, регламентирующий порядок использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. "Теперь важно обеспечить на практике безопасное использование новых видов транспорта", - подчеркнул Президент.


Источник: Tengrinews.kz
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