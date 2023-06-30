Сдавать отпечатки пальцев будут все взрослые граждане РК

В пятницу, 30 июня, Касым-Жомарту Токаеву представили проект «Дактилоскопическая регистрация», пишет Aqorda. Согласно сообщению, с 1 января 2024 года в Казахстане внедряется обязательная дактилоскопическая регистрация. Отпечатки пальцев будут снимать с помощью дактилосканеров при выдаче документов, удостоверяющих личность. При последующем обращении гражданина отпечатком будет идентифицироваться его личность.



Как считают авторы разработки, проект позволит гражданам «самостоятельно документироваться», что сократит время оформления документов. При фотографировании на документы будет использоваться система распознавания лиц, что исключает факты незаконного документирования.



Кроме того, президенту продемонстрировали принцип работы мобильного приложения «Қорғау». Приложение предназначено для обеспечения дорожной безопасности и борьбы со злостными нарушителями. На планшет полицейского автоматически приходят сообщения о находящихся рядом «опасных» водителях, объясняется в сообщении. Таким образом проводится точечная работа с группой риска - водителями, постоянно и сознательно нарушающими ПДД. Программа доказала свою эффективность, заверяют в пресс-службе МВД. На сегодняшний день «Қорғау» используется в 16 регионах страны и отдельных моногородах.



Также был презентован цифровой проект «Легализация автотранспортных средств, онлайн-передача материалов страховым компаниям с места ДТП». Это специальный онлайн-сервис для приема заявок на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. Проверки по транспортному средству в автоматическом режиме должны снизить очереди в спецЦОНах.



Что касается передачи данных о ДТП страховым компаниям, то МВД совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам и «Государственным кредитным бюро» передают эти материалы в режиме онлайн для осуществления страховых выплат.



Еще один цифровой проект – оснащение учреждений КУИС сплошным видеонаблюдением. На сегодняшний день установлено 22 042 видеокамеры в 52 учреждениях. До конца года будут установлены 13 822 видеокамеры в 26 учреждениях, сообщает МВД.



Проект направлен на предотвращение правонарушений как со стороны осужденных, так и со стороны сотрудников. Контроль будет осуществляться в режиме реального времени.



С начала введения системы количество зафиксированных правонарушений увеличилось на 40%, предотвращено 3 попытки побега и 13 попыток суицида, множество групповых драк и массовых беспорядков. Более 300 камер с начала года повреждены осужденными. Президент поручил привлекать виновных в повреждениях камер к уголовной ответственности.