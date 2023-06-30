Нацбанк прояснил ситуацию по интеграции платежной системы с Россией

Нацбанк прокомментировал информацию об участии Казахстана в системе быстрых платежей России, передает LS
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Ранее СМИ проанонсировали, что один из банков РФ тестирует переводы в системе быстрых платежей (СБП) со странами-членами ЕАЭС.
В свою очередь в Нацбанке пояснили, что в настоящее время работа системы мгновенных платежей (СМП) с другими сервисами не планируется. Кроме того, главный банк намерен сосредоточиться на внутреннем рынке.
"В рамках СМП проводится масштабирование сервисов с учетом бизнес-интересов и востребованности сервисов среди участников системы, в связи с чем вопросы интеграции СМП с другими платежными сервисами для совершения трансграничных переводов в настоящее время не рассматриваются", – ответили в финструктуре на официальный запрос LS.
Известно, что на данном этапе Нацбанк хочет сосредоточиться на распространении СМП внутри Казахстана для всех участников финрынка. Далее он готовится запустить другие инструменты, в том числе межбанковскую оплату по QR-коду.
Напомним, на сегодня к СМП подключено восемь банков: Евразийский, БЦК, Bereke, Jusan, Forte, Фридом Финанс Казахстан, RBK, а также Казпочта. Всего системой обработано операций на сумму свыше 60 млрд тенге.