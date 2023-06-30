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Казахстанские паломники отправились на хадж, а оказались в полицейском участке

Просмотров:614 Опубликовано: Вчера, 21:22
Казахстанские паломники отправились на хадж, а оказались в полицейском участке
Фото: Zakon.kz
Вместо хаджа паломники из Казахстана провели несколько дней в местном полицейском участке без еды и воды, сообщает Zakon.kz.

Пострадавших больше ста человек, и они требуют наказать турфирму, обещавшую сопровождение в Мекке, передает КТК.

Вопрос дошел до самого президента. Касым-Жомарт Токаев поручил привлечь виновных к ответственности.

"Мы ехали для совершения хаджа. По итогу людей из двух наших автобусов полиция Саудовской Аравии отвезла в участок. Никто нас не искал. Мы звонили всем, но никто не брал трубку, ни консул, ни гиды. Нам не давали еды, мы не могли выйти в туалет. Я так и не совершила свой хадж", - говорит Гюлайша Нусупкожа.

30 июня первые паломники вернулись на родину за свой счет. По словам верующих, турагентство отправило их без специальной визы. За услуги они заплатили компании от 7 тысяч долларов. Сейчас в Саудовской Аравии остается больше 300 казахстанцев. Тем временем туроператор заявляет, что с документами все в порядке. Там готовы вернуть деньги людям, которые так и не совершили хадж или недополучили услуги трансфера и еду.

"Муфтиятовские люди дезинформировали милицию о том, что эти два автобуса едут без визы. То есть дали номера автобусов и сказали, что едут без виз. Милиция без разбора всех забрала. И до выяснения обстоятельств ушло очень много времени. Почти полтора суток ушло, пока мы предоставили им документы, пока они это все проверили, все несколько раз перепроверили", - сказал директор турфирмы Данияр Илиев.

Ранее эксперты поразмышляли на тему - почему казахстанцы попадают в неприятные ситуации за границей.


Источник: zakon.kz
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