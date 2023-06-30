Высокопоставленным полицейским вынесли приговор по делу о смерти на допросе в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговор высокопоставленным полицейским, которых обвиняли в смерти на допросе 31-летнего жителя Костаная Нурболата Жумабаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на OTYRAR.Громкий судебный процесс завершился в пятницу, 30 июня. На скамье подсудимых оказались полковники и подполковники полиции - двое экс-начальников управления криминальной полиции ДП Шымкента, экс-сотрудник криминальной полиции ДП Шымкента и экс-начальник отдела криминальной полиции Каратауского районного управления полиции.Их обвиняли по статье "Совершение пытки в группе лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Превышение власти с применением насилия в целях извлечения выгоды". Судья назначила подсудимым тюремные сроки."Приговором суда подсудимый экс-начальник УКП ДП Шымкента был признан виновным и осужден к семи годам шести месяцам лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года, а также лишен звания полковника полиции.Экс-начальник УКП ДП Шымкента окончательно осужден к семи годам лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года, а также лишен звания полковника полиции.Экс-начальник отдела полиции Каратауского района окончательно осужден к трем годам шести месяцам лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года, а также лишен звания подполковника полиции.Экс-сотрудник криминальной полиции ДП Шымкента приговорен к двум годам лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года, а также лишен звания подполковника полиции", - зачитала вердикт судья специализированного межрайонного суда Шымкента Светлана Шыналиева.Отмечается, что при назначении наказания суд учел мнение представителей потерпевших, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельства уголовную ответственность и наказание.Нурболат Жумабаев и Сергей Петров подозревались в угоне автомобиля и были доставлены в ДП Шымкента в декабре 2021 года. При этом Жумабаева во время задержания на улице избили спецназовцы, хотя он не убегал и не сопротивлялся.В ходе допроса Нурболату сталу плохо, не помогла и приехавшая скорая помощь. Медикам пришлось лишь констатировать смерть молодого мужчины. Позже Сергей Петров, которого задержали вместе с погибшим, рассказал, что их допрашивали 12 часов и к ним применяли физическую силу.Камер видеонаблюдения в комнате следствия не было. По словам начальника департамента полиции, они установлены только в коридоре. Дело по факту гибели мужчины тогда передали в Департамент собственной безопасности и городскую прокуратуру.