Взятка в 45 миллионов тенге: арестован чиновник акимата Алматы

Антикор расследует уголовные дела о системной коррупции в сфере земельных отношений Алматы, передает Azattyq Rýhy
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«За получение взятки в сумме 45 млн тенге за выкуп земельного участка для государственных нужд начато досудебное расследование в отношении и.о. заместителя руководителя городского Управления земельных отношений. С санкции суда он взят под стражу», - сообщили в ведомстве.
Следствием также установлено, что должностные лица этого же управления в интересах отдельных землевладельцев с помощью аффилированного оценщика необоснованно завысили стоимость 8 участков, подлежащих выкупу для госнужд. В результате владельцам этих участков государством излишне оплачены порядка 7,5 млрд тенге. При этом стоимость услуг оценщика за один объект в среднем составила всего лишь 68 тенге в 2021 году и 10 тенге – в 2022 году.
Вместе с тем, грубые нарушения действующего законодательства выявлены также и в деятельности Управления городского планирования и урбанистики Алматы. Установлено, что должностные лица управления вопреки интересам государства согласовали строительство 11 многоквартирных жилых комплексов с коммерческим назначением на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Вследствие чего, государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости указанных земельных участков на общую сумму более 760 млн тенге.
В общей сложности проверкой охвачены более 470 земельных участков. Работа по выявлению и пресечению системной коррупции в сфере земельных отношений продолжается.
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