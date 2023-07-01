Алматинца застрелили из обреза на улице

Полиция отреагировала на опубликованную в Сети информацию об убийстве мужчины из огнестрельного оружия, передает ИА «NewTimes.kz».



«30 июня на улице Байзакова мужчине нанесли огнестрельное ранение, из-за чего он скончался. Позже, сотрудники полиции задержали подозреваемого, который находился в международном розыске за другое убийство», − говорится в сообщении Telegram-канала @pressegov.



В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что стражи порядка задержали убийцу 1991 года рождения «по горячим следам».



Уточняется, что он произвел выстрел в малознакомого человека из обреза охотничьего ружья.



«Предварительный мотив преступления − внезапно возникшая ссора», − прокомментировали в ДП.



Другие обстоятельства устанавливаются.