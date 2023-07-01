В суде области Жетысу приговор Серику Кудебаеву оставили без изменений, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Суд области Жетысу рассмотрел апелляционную жалобу по уголовному делу в отношении бывшего начальника ДА Алматинской области Серика Кудебаева. Приговор Кудебаеву от 28 апреля 2023 оставили без изменений.



7 июля генерал-майор Серик Кудебаев подал апелляционную жалобу. Экс-начальник Департамента полиции Алматинской области не согласился с вынесенным приговором и решил его обжаловать.



Напомним, что судом области Жетысу генерал Серик Кудебаев приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.



В апреле 2022 начальники департаментов полиции и КНБ в нескольких регионах были признаны подозреваемыми по делам о январских беспорядках. Спустя две недели глава МВД уволил с должности Серика Кудебаева. Тогда сообщалось, что он ушел по собственному желанию. А в мае того же года стало известно, что в списке подозреваемых по делу о январских событиях числится и Кудебаев.



Во время судебных прений 28 февраля прокуроры запросили для генерала Кудебаева девять лет лишения свободы. После этого суд должен был выслушать последнее слово подсудимого, однако 10 марта стало известно, что бывший глава полиции из-за болезни попал в больницу. Затем приговор Кудебаеву был отложен четыре раза (16, 20 и 27 марта), так как он до сих пор не явился в суд.



1 апреля СМИ заявили о побеге генерала Кудебаева за границу. Якобы он мог пересечь границу с Кыргызстаном, оттуда уехать в Узбекистан, а затем на чартере улететь на Северный Кипр. Его объявил бывшего главу полиции Алматинской области в международный розыск. Как оказалось, 23 марта Кудебаев пересек госграницу и из аэропорта "Манас" в Бишкеке вылетел в Стамбул.



27 апреля генеральный прокурор Берик Асылов подтвердил информацию, что генерал-майора задержали в Турции и доставили в Казахстан. Позже стало известно, что Кудебаев водворен в изолятор временного содержания.