Целителей хотят приравнять к врачам? В Казнете запустили петицию

Представителей медицинского сообщества и граждан Казахстана возмутил проект профессионального стандарта от Минздрава "Традиционная медицина. Целительство". В Казнете появилась петиция против данного документа, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Автором "Петиции против уничтожения медицинского сообщества в Казахстане"
выступила врач из Алматы Елена Хегай. На момент подготовки публикации ее поддержали около 1400 человек.
"Мы выражаем глубокую озабоченность относительно данного стандарта, который признает целителей и представителей нетрадиционной медицины полноправными членами медицинского сообщества и создает для них отдельную "специальность". Мы считаем, что внедрение данного стандарта может нанести ущерб целостности и прогрессу нашего медицинского сообщества", - говорится в петиции.
В приведенном автором петиции глоссарии документа встречаются такие определения и термины, как апитерапия (лечение пчелоужалением и продуктами пчеловодства. - Прим.), гирудотерапия (лечение пиявками. - Прим.), гомеопатия, биорезонансная терапия, а также знахарь, лекарь и костоправ.
"Гирудотерапия, апитерапия, биоэнерготерапия, гомеопатия, которые нигде в мире не имеют отношения к медицине, а гомеопатия и вовсе признана лженаукой, в нашей стране станут новым "стандартом" помощи? Вы всерьез?" - задается резонным вопросом автор петиции на своей странице в Instagram.
Корреспондент Tengrinews.kz обратился за разъяснением в Министерство здравоохранения. Как сообщили в ведомстве, о приравнивании целительства к официальной медицине речь не идет. Данный проект направлен на формирование ответственности представителей нетрадиционной медицины и их соответствия требованиям и стандартам.
"Мы не планируем приравнивать целительство к медицине. Вместо этого в стране разрабатывают нормы, которым целители должны соответствовать, для того чтобы не причинить вреда людям. Этот проект даже еще не НПА (нормативно-правовой акт. - Прим.). Мы ждем предложений от экспертного сообщества", - сообщили в ведомстве.
В Министерстве здравоохранения заверили, что примут во внимание все замечания врачей и экспертов области. Для этого документ пройдет процедуру публичного обсуждения.
Вместе с тем Елена Хегай выразила обеспокоенность отсутствием в проекте документа ответственности для целителей при возникновении осложнений или неблагоприятных исходов у пациентов. По ее словам, медицинское сообщество постоянно подвергается проверкам, штрафам и наказаниям за нарушение стандартов и ошибки в лечении, в то время как предлагаемый стандарт не обеспечивает аналогичных механизмов контроля и ответственности для целителей.
"Данный стандарт не предусматривает никакой ответственности для целителей - если что-то пошло не так, согласно ему, целитель должен направить пациента к врачу, с него же самого взятки гладки. И отвечать за то, что доведенный целителем до запущенной формы болезни пациент заработал осложнение или умер, отвечать будет угадайте кто", - указала доктор.
Действительно, методы, применяемые отдельными целителями, вызывают обоснованные опасения даже у людей, не имеющих отношения к медицине. К примеру, два года назад мальчику из Мангистау после лечения у целителя ампутировали руку. Большой резонанс в Казнете вызвала фотография, на которой по совету целителя ребенка купают в овечьих фекалиях.
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