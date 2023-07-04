Облицовочная плитка упала на ребенка в столичном парке

В Астане в парке Первого Президента на ногу двухлетнего ребенка рухнула каменная плита. Врачи диагностировали у малыша закрытый перелом, передает корреспондент Tengrinews.kz.
25 июня женщина с двумя детьми приехала погостить в Астану. Во время прогулки в президентском парке на ногу мальчика упала каменная плита.
"В тот день он просто играл рядом, и плита рухнула ему на ногу. Люди говорят, что эта плита давно уже так стоит. Мы тут же отправились в больницу. Оказалось, закрытый перелом", - говорит мама мальчика.
Из-за полученной травмы малышу наложили гипс. Теперь вместо ожидаемых двух недель отдыха и поездки в Боровое молодая мама вынуждена остаться в столице на целый месяц.
Фото предоставлено мамой пострадавшего мальчика
Двухлетнему ребенку врачи запретили вставать на ногу, а значит, малыш временно будет передвигаться на коляске или на руках у взрослого.
"Сейчас я вынуждена задержаться у родственников на целый месяц. С двумя детьми на руках. При этом ежедневно необходимо ездить в больницу для перевязки и прочего. Из акимата мне позвонили только вчера, спустя два дня. Вчера они посодействовали, чтобы мы попали к врачу без очереди. Предлагали помощь, в итоге мы договорились: они будут предоставлять такси до больницы. Также мы говорили, что нужны лекарственные препараты, но нам пока ничего не предоставляли", - поделилась женщина.
Корреспондент Tengrinews.kz обратилась за разъяснением ситуации в акимат района Есиль, где сообщили, что уже начато расследование. В парке на месте обрушения плиты проведены восстановительные работы.
Также в акимате пообещали: все дефекты в парке будут найдены и устранены.
"По данному инциденту начато расследование, выясняются все факты произошедшего. Элементы благоустройства в парке восстановлены. Кроме того, на данный момент составлен дефектный акт по паркам и скверам района, где будут проведены ремонтно-восстановительные работы. Приносим искренние извинения семье ребенка, будет оказана необходимая помощь. Желаем скорейшего выздоровления", - прокомментировали в акимате.
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