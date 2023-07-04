Самые жестокие убийцы Казахстана: 5 громких дел

В Казахстане только за прошлый год было совершенно больше 600 умышленных убийств и покушений на убийство. По статистике жертвами преступлений чаще становятся женщины, а преступниками мужчины. Самые громкие преступления за последние 30 лет – в подборке Zakon.kz.



Группа Бормана



В 1998 году жители окрестностей Алматы стали находить тела и конечности молодых девушек. Полицейские предполагали, что действуют несколько серийных убийц, но поодиночке. Жертвами были в основном женщины, которые пропадали без вести в районе железнодорожного вокзала Алматы-1. Изувеченные тела правоохранители находили в пригороде, а некоторые останки были найдены близ Капчагайского водохранилища. Следствие установило, что жертвами преступников стали, как минимум 25 девушек, в их числе были и три несовершеннолетние. Стражи порядка принялись искать убийцу, проверяли ранее судимых за аналогичные преступления, а также тех, кто проходил лечение в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.



Помимо этого, оперативники пробовали ловить "на живца", привлекая к этому делу молодых сотрудниц полиции, но все безрезультатно. Жестокие убийства продолжались, а выйти на след серийного маньяка так и не удавалось.



Спустя некоторое время у стражей порядка появилась единственная зацепка: в участок обратилась одна из выживших жертв, которой лишь чудом удалось вырваться из рук убийцы. Девушка рассказала, что ее обманом вывезли из Алматы в область якобы на пикник, там новые знакомые избили ее, а позже изнасиловали. В конце парни решили задушить свою жертву.



Алматинка не растерялась и притворилась мертвой, тем самым спася себе жизнь. Позже полицейские установили, что в Алматы и области орудовали не разные убийцы, а целая банда серийных убийц. Больше всего поразило оперативников, что в группу входили не только мужчины, но и женщины. На их счету от 28 до 33 убийств.



Возглавлял организованную группу преступников ранее судимый по кличке Борман. Члены преступной группировки за своих действия получили от 10 до 20-ти лет колонии.



Убийство Виктории Ганя



На этом громком преступлении хотелось бы остановиться подробнее, полицейские выделяют его в особую категорию. Почерк убийцы и его психологический портрет был схож с известным серийным убийцей Чикатило.



24 апреля 2014 года в дежурную часть города Рудного обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный мужчина увел ее дочь. В тот день семилетняя Виктория Ганя гуляла со своими подругами во дворе. К ним подошел мужчина взял за руку Вику и увел со двора. Подружки сразу побежали к матери девочки и сообщили о случившемся.



Однако тревогу мать забила не сразу, и поначалу женщина вела поиски самостоятельно. Только через некоторое время она обратилась к правоохранителям. Последние оперативно организовали поиски, но драгоценное время было упущено. Спустя несколько часов к оперативникам присоединились волонтеры. Люди выстроившись цепью прочесывали каждый клочок земли и продвигаясь в сторону предполагаемого движения мужчины и ребенка.



Тем временем полицейские усиленно искали свидетелей. Со слов подружек Виктории составляли фоторобот предполагаемого похитителя. Тут в расследовании возникла первая трудность. Девочки в силу своего возраста не особо запомнили внешность преступника. Составленный портрет мужчины был без особых примет и под него мог походить каждый второй мужчина в городе. Появились свидетели, которые якобы видели мужчину с девочкой. Но их показания тоже были бесполезны. Одни утверждали, что преступник не высокий и у него лишний вес, другие описывали его высоким в очках и с бородой.



Тем временем девочку так и не могли найти.



Следователь Денис Баев был в составе следственной группы. Он вспоминает, что почти сразу к поискам подключили кинологическую службу из областного центра. Собаки привели поисковую группу к недостроенному зданию за городом. Уже дальше четвероногие не могли взять след. Полицейские изучили строение но ничего не нашли.



"Я сам потом несколько раз приезжал к этому зданию. Профессиональное чутье подсказывало, что девочка где тут, совсем рядом. Но ничего не находил", - рассказал Денис Баев.



Следствие зашло в тупик. Ежедневно на протяжении целого месяца вместе с полицейскими на поиски ребенка выходило все больше волонтеров. Ориентировки на девочку были расклеены по всему Рудному. И только спустя месяц тело девочки было обнаружено.



На жуткую находку наткнулся один из волонтеров. Владимир Ральченко еще раз решил осмотреть заброшенное здание. Парень обратил внимание на небольшую яму, заваленную строительным мусором. Там и была Вика. Позже выяснилось, что собаки не смогли взять след из-за того, что вся территория была обсыпана перцем.



Дело сразу перешло под контроль МВД страны. Полицейские надеялись, что экспертиза ДНК прольет свет на имя убийцы. Полученные результаты сравнили с данными, имеющимися в базе, и криминалисты вышли на Дениса Лесникова. В 2010 году он проходил подозреваемым по делу об убийству и изнасиловании несовершеннолетней. Несмотря на то, что обвинения с Лесникова в итоге по этому факту были сняты, его образцы все равно хранились у экспертов.



"У Лесникова в ДНК есть одна особенность - "синдром химеры". Химеризм крови у человека – это биологическое явление, при котором в организме находятся клетки с различным профилем ДНК. По одной из версий, известный маньяк Чикатило тоже был химерой. По образцам спермы на теле жертвы криминалисты определили, что у убийцы четвертая группа крови. Когда Чикатило задержали в первый раз, анализы показали, что у него вторая группа крови, поэтому его отпустили. Кстати, когда велось следствие, был создан психологический портрет Лесникова и он был практически идентичен портрету Чикатило", – рассказал Денис Баев.



Искать Дениса Лесникова полицейским долго не пришлось. Несколько месяцев назад он попал в колонию за кражу. Оперативники не исключают, что таким способом он пытался избежать наказания за убийство ребенка. К слову, отпираться мужчина не стал и сразу принялся сотрудничать со следствием, но при одном условии, что в тюрьме ему обеспечат безопасность.



"В Рудный мужчина приехал с целью угнать мопед. Совершив угон, он спрятал скутер в том самом недостроенном доме. Блуждая по окрестностям, он и наткнулся на детей, среди которых была Виктория. У него проснулось сексуальное желание. После того он решил отвести ребенка в недостроенный дом, где надругался над ней и позже убил. Он просто сбросил тело девочки в яму закидал его камнями и уехал на украденном скутере домой", – рассказал следователь Баев.



Следователи, которые вели дело Лесникова, до сих пор считают, что ставить точку в его деле рано. Осужденный признался в совершении многих преступлений. Дениса Лесникова приговорили к пожизненному заключению свободы и сейчас он отбывает наказание в колонии "Черный беркут", что в Костанайской области.



Убийство близнецов в Алматы



В 2017 году жителей Алматы напугала жуткая история с найденными в холодильнике годовалыми близнецами. Но самое ужасное в этом деле, что убийцей оказался их отец, гражданин Узбекистана, 29-летний Эмиль Гильмутдинов.



На допросе мужчина рассказал, что до рокового дня он со своей супругой Аллой Волченко употреблял алкоголь. Позже между ними произошла ссора. Женщина ушла из дома со старшим сыном, оставив близнецов с отцом. Тогда Гильмутдинов и решился на убийство. Следствию он рассказал, что малышей задушил, но кого первым, он так и не смог вспомнить.



После жестокой расправы тела детей он спрятал в погребе, а супруге сказал, что отправил детей в дом ребенка. Вечером этого же дня Эмиль снял квартиру, куда в сумке принес двух убитых детей и спрятал в нерабочем холодильнике. Через несколько дней соседи стали жаловаться на зловонный запах и вызвали полицию, которые и обнаружили тела близнецов.



Аллу и Эмиля участковые инспекторы задержали на следующий день. Тогда мужчина признался, что убил малышей и заявил, что для него эти дети были "лишними" и мешали жить с супругой.



Экспертиза признала гражданина Узбекистана вменяемым. А суд приговорил 29-летнего Эмиля Гильмутдинова к 20 годам лишения свободы, а его супругу Аллу Волченко - к 18 годам колонии. Также им назначили принудительное лечение от алкоголизма.



"Отрубил голову и варил": как убили Аяжан



В 2021 году казахстанцев потрясла новость об убийстве 19-летней девушки Аяжан Едиловой. Ей было всего 19 лет, она жила в Алматы, училась в вузе, подрабатывала в салоне красоты.



19 марта студентка вышла с работы, но в общежитие она так и не вернулась. Девушку неделю искали родные и одногруппники. Позже близким Аяжан удалось узнать адрес, куда предположительно она и уехала. Приехав на место, брат пропавшей увидел полицейских и медиков, которые пытались попасть в квартиру, подозреваемый не открывал.



Стражам порядка пришлось выломать дверь. Пока они занимались этим, преступник попытался покончить с собой, но ничего не вышло. Позже в той самой квартире были найдены части тела 19-летней студентки.



На допросе задержанный рассказал в деталях, как познакомился с девушкой, а потом расправился с ней. Он обманом заманил Аяжан в квартиру, где убил. И, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело и раскидал части по мусорным бакам. Но самое ужасное, как вспоминают родные, он отрубил голову студентке и сварил ее. Жестокостью молодого преступника были шокированы и оперативники.



Хладнокровного убийцу 19-летней алматинки отправили в колонию. Там Рахманберди Торебеков проведет 25 лет.



Маньяк из Усть-Каменогорска



В 2006 году в окрестностях Усть-Каменогорска стали пропадать женщины и девочки. Некоторых из них потом находили изнасилованными и убитыми, а некоторых так до сих пор не удалось найти. Подобные преступления длились три года.

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Фото: Zakon.kz



И только в 2009 году полицейские смогли выйти на след предполагаемого убийцы. Им оказался ранее судимый за изнасилование и выпущенный по УДО за примерное поведение житель Карагандинской области, Сергей Яровой. На очной ставке подозреваемого узнали оставшиеся в живых пострадавшие женщины.



На допросе Яровой рассказал о своих жертвах и показал оперативникам места, где проводил захоронения. Но в какой-то момент задержанный принялся принялся изображать из себя душевнобольного. Правда, суд присяжных не оценил игру преступника, как и эксперты, которые также не подтвердили его вымышленный диагноз.



Ярового признали виновным в шести изнасилованиях, четыре из которых закончились убийством, а также отдельно в одном убийстве. Мужчину приговорил к пожизненному заключению.