Казахстанским детям будут присваивать ИИН сразу после рождения до обращения родителей в ЦОН

Астана. 4 июля. КазТАГ – Казахстанским детям будут присваивать индивидуальные идентификационные номера (ИИН) сразу после рождения до обращения родителей в Центр обслуживания населения (ЦОН), сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.



«МВД совместно с заинтересованными госорганами запущен новый пилотный проект по присвоению детям ИИН сразу после рождения. Раньше ребенку ИИН присваивался после обращения родителей за получением свидетельства о рождении, поэтому многие дети оставались неучтенными до тех пор, пока их родители не получат такое свидетельство. Согласно прежнему механизму орган РАГС сначала регистрировал актовую запись о рождении ребенка с указанием его Ф.И.О. на основании заявления родителей, далее органами внутренних дел ребенку формировался ИИН, и только после этого родителям выдавалось свидетельство о рождении. Теперь же система РАГС уже после получения медицинского свидетельства о рождении автоматически создаст актовую запись о рождении ребенка без Ф.И.О., на основании которой сформируется ИИН», - говорится в сообщении во вторник.



Как пояснили правоохранители, это позволит системе автоматически запустить механизм по оказанию ряда госуслуг в проактивном формате (по предложению услугодателя) без личного обращения родителей, что исключит необходимость обращаться им в какие-либо органы за получением услуг, таких как:



- получение пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком;



- назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста 1,5 лет.



«Одновременно система направит SMS-сообщение матери о предоставлении сведений о фамилии, имени и отчестве (при наличии) ребенка (нужно ответить в течение трех рабочих дней), как только будут получены Ф.И.О. ребенка, сформируется свидетельство о рождении. Таким образом, реализация механизма присвоения ИИН ребенку без Ф.И.О. до выдачи свидетельства о рождении позволит осуществлять не только полноценный учет родившихся детей в информационных системах госорганов, но и уже на этой стадии оказывать родителям госуслуги, связанные с рождением ребенка», - сказано в сообщении.