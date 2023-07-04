Нурсултана Назарбаева лишили еще одного статуса

Нурсултана Назарбаева лишили статуса главы высшего попечительского совета автономных организаций образования, названных его именем, передает Tengrinews.kz.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования", - говорится на сайте
Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
Для его реализации будут внесены изменения и дополнения в ряд законов, в том числе "О статусе Назарбаев Университета", "Назарбаев Интеллектуальных школ" и "Назарбаев Фонда".
"Предусмотрены поправки по определению полномочий Главы государства по созданию высшего попечительского совета автономных организаций образования", - говорится в заключении Сената.
В действующей редакции закона первым председателем Высшего попечительского совета является Нурсултан Назарбаев. В соответствии с изменениями председателем высшего попечительского совета становится Президент или назначаемое им лицо.
Ранее стало известно о том, что свое существование прекратит Канцелярия Первого Президента. Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил о ее реструктуризации.
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