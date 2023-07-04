Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 04 Июля
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.13 KZT
  • €1 = 487.97 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Нурсултана Назарбаева лишили еще одного статуса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:44
Нурсултана Назарбаева лишили еще одного статуса
Фото: nazarbayev.kz
Нурсултана Назарбаева лишили статуса главы высшего попечительского совета автономных организаций образования, названных его именем, передает Tengrinews.kz.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования", - говорится на сайте Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Для его реализации будут внесены изменения и дополнения в ряд законов, в том числе "О статусе Назарбаев Университета", "Назарбаев Интеллектуальных школ" и "Назарбаев Фонда".

"Предусмотрены поправки по определению полномочий Главы государства по созданию высшего попечительского совета автономных организаций образования", - говорится в заключении Сената.

В действующей редакции закона первым председателем Высшего попечительского совета является Нурсултан Назарбаев. В соответствии с изменениями председателем высшего попечительского совета становится Президент или назначаемое им лицо.

Ранее стало известно о том, что свое существование прекратит Канцелярия Первого Президента. Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил о ее реструктуризации.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика