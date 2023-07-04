Даулет Турлыханов прокомментировал скандал вокруг своего сына

Известный спортсмен и депутат Мажилиса Даулет Турлыханов у себя в Facebook прокомментировал скандал вокруг своего сына Нурасыла Болата, сбежавшего из воинской части в Отаре, передает Tengrinews.kz.



"Уважаемые казахстанцы! В связи со сложившейся ситуацией вокруг моего сына хотел бы дать свои пояснения. Ситуация муссируется в соцсетях более пяти месяцев. Вторая сторона конфликта создает искусственный общественный резонанс. Да, инцидент был - идут следственные мероприятия. Об этом я говорил ранее. От закона никто не уйдет.



Хочу отметить, что в стране очень много других нерешенных проблем, которые стоят большего внимания и концентрации общественного взора. И мне не совсем понятно зачем тема вокруг моего сына вновь и вновь становится центром всех новостей. Все те, кто мог получить хайп, повысить рейтинги - получили желаемое. Давайте на этом остановимся.



Постоянными информационными атаками они оказывают колоссальное психологическое давление на моего сына. Он еще молод. Это не было дезертирством, а скорее самоотлучение (самоволка). И я горд, что сын служит в Вооруженных силах РК. Влюбленный парень, кто из нас не любил?! Отлучился ради встречи с девушкой. Да, глупо, но это молодость, чувство, эмоции, Сейчас, я как отец, переживаю за своего ребенка. Его психологическое состояние из-за сильного общественного давления оставляет желать лучшего. Ребята в его возрасте близко воспринимают критику, и я боюсь за его жизнь. Он - мой сын. Какой родитель желает плохого своему ребенку. И не дай Бог, он наложит на себя руки - я этого не оставлю просто так. Обязательно виновные, те, кто приложил руку понесут наказание по всей строгости закона.



Я отдал большую часть своей жизни спорту высших достижений, 10 лет был в составе сборной СССР, первым знаменосцем Независимого Казахстана на олимпийских играх. Как тренер воспитал множества чемпионов Азии, Азиатских игр, Мира и Олимпийских игр. И я горд, что являюсь сыном казахского народа ! Все мои труды, пот, кровь, победы - словно заслуга перед народом, чью любовь и уважение получал и получаю все эти годы.



Столько сил, времени было вложено для того, чтобы стать тем, кем я являюсь сейчас. И один инцидент с моим сыном очерняет мою честь. Сейчас мне сложно вдвойне. Еще раз повторю, что сейчас ведутся следственные мероприятия. И все будет решаться в рамках закона. Прошу отнестись с пониманием", - написал Турлыханов.



Ранее инцидент вокруг сына Турлыханова прокомментировал министр обороны Руслан Жаксылыков. Он указал на пробелы в воспитании Нурасыла Болата.



"При возвращении в воинскую часть он совершил самовольную отлучку. Это дисциплинарный проступок, в соответствии с дисциплинарным уставом он будет подвержен наказанию... Армия - это не колония для содержания малолетних преступников. Это пробелы в воспитании, понимаете. Мы пробелы в воспитании не исправляем, не можем. У нас другая функция", - сказал Жаксылыков.