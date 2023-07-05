Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 05 Июля
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.79 KZT
  • €1 = 486.91 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Актюбинец сдал на металлолом чужое авто

Просмотров:240 Опубликовано: Сегодня, 13:47
Актюбинец сдал на металлолом чужое авто
Фото: polisia.kz
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Актюбинец сдал на металлолом чужое авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В городской отдел полиции № 1 поступило заявления от 31-летнего местного жителя. Актюбинец заявил о краже автомашины Chevrolet Lacetti. Выяснилось, что авто потерпевшего было припарковано на улице Есет-батыра, некоторое время он им не пользовался, поскольку сгорел кузов.Сотрудникам полиции удалось по горячим следам установить подозреваемого. Им оказался 28–летний мужчина, который сдал автомашину в пункт приема металла. По факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 1 УК РК «Кража».

Во избежание подобных случаев департамент полиции Актюбинской области рекомендует быть бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности, принять все необходимые меры для сохранности своего имущества.


Источник: inform.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика