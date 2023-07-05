Глава Казпочты рассказала о повышении тарифов

Председатель правления АО "Казпочта" Асел Жанасова рассказала о повышении тарифов, передает корреспондент Tengrinews.kz."У нас более 200 услуг, и мы пересмотрели основные наши услуги. Тарифы у нас согласовываются с Агентством по защите и развитию конкуренции, и постепенно с этого года начали поднимать и со следующего года, наверное, полноценно, если нам согласуют, чуть-чуть поднимем тарифы", - сказала Жанасова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах форума городов-побратимов Астаны."У нас большая транспортная компания, три тысячи машин, автопарков, ГСМ вырос, наши расходы связаны с бензином, с людьми, с инфляцией. Все подорожало. Соответственно, это накладывается на наши расходы. И мы пересматриваем наши тарифы в связи с тем, что затраты растут", - объяснила она.