На границе с Китаем закроют автомобильные пункты пропуска на 1 день

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать 6 июля, сообщили в Комитете государственных доходов, передает Tengrinews.kz.



"В связи с празднованием Дня столицы Казахстана 6 июля 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме", - говорится в сообщении.



В комитете государственных доходов обратились с просьбой перевозчикам и всем желающим пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.