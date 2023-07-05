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На границе с Китаем закроют автомобильные пункты пропуска на 1 день

Просмотров:196 Опубликовано: Сегодня, 17:09
На границе с Китаем закроют автомобильные пункты пропуска на 1 день
Фото из открытых источников
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать 6 июля, сообщили в Комитете государственных доходов, передает Tengrinews.kz.

"В связи с празднованием Дня столицы Казахстана 6 июля 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В комитете государственных доходов обратились с просьбой перевозчикам и всем желающим пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.


Источник: Tengrinews.kz
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